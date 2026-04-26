Tisuću malih svakodnevnih odluka čini poželjnog poslodavca

Nitko više ne bira poslodavca po jednoj stavci, nego po ukupnom dojmu: plaći, ozračju, razvoju, stabilnosti i ugledu

Tvrtka za istraživanje tržišta Statista i Forbes u veljači su, jedanaesti put u povijesti, odabrali najbolje američke poslodavce prema ocjenama zaposlenika. Na čelu popisa sedam stotina velikih tvrtki našli su se trgovački lanac Traders Joe's, dječja bolnica St. Jude Children's Research Hospital, Google, Microsoft i Sveučilište Stanford, a od pet stotina tvrtki srednje veličine na samom su vrhu građevinac Toll Brothers, Patagonia, bankovni holding United Community, zdravstveno osiguravajuće društvo Medical Mutual Ohio te građevinska tvrtka Ukpeaġvik Iñupiat Corporation.

Anonimno je anketirano 217.000 zaposlenika u tvrtkama s više od tisuću ljudi. Ispitanici su odgovarali bi li preporučili svog poslodavca drugima te ih ocjenjivali prema visini plaća, radnoj okolini, povlasticama i mogućnosti napredovanja. U Europi, prema rang-listi 'Europe's Best Employers 2025' koju je Statista objavio u suradnji s Financial Timesom i istraživanju među više od četiri milijuna zaposlenika, najbolji je poslodavac OneAdvanced, a slijede Bionorica i LinkedIn.