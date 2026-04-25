Požar uništio pogon, ali proizvodnja nastavljena i kapaciteti rastu

Velika šteta nije zaustavila poslovanje, a ključnu ulogu odigrao je pogon u Dicmu i ranija ulaganja u kapacitete

U lipnju prošle godine Orgula grupa suočila se s najgorom morom. Nesmiljene okolnosti koje nitko nije mogao spriječiti uništile su jednu od najvećih uljara u Hrvatskoj. Orgulina uljara u Marušićima, desetak kilometara od Omiša, potpuno je izgorjela u požaru koji je ljetos harao između Omiša i Makarske i u kojem su također gorjele obiteljske kuće. Srećom, nije bilo ljudskih žrtava, ali stanje u razorenoj uljari i danas je vrlo teško.

Prostor je u cijelosti nastradao, izgorjela je također prodavaonica maslinova ulja u sklopu uljare, urušeni krov uništio je pogon, a oštećen je i velik dio opreme. Prostor je bio osiguran, no procijenjena šteta premašuje 1,2 milijuna eura, naglasio je Pjero (Petar) Zekan, vlasnik Orgula grupe, ako se uzme u obzir i gradnja novog objekta u cijelosti, uključujući svu potrebnu infrastrukturu i opremu. Međutim, zahvaljujući prijašnjim ulaganjima i organizaciji poslovanja na više lokacija splitska tvrtka nastavila je proizvodnju bez većih prekida.