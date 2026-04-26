Osumnjičenik za pucnjavu u dvorani gdje je bio Trump u pritvoru

Osumnjičeni napadač uhićen je nakon što su u subotu navečer na gala večeri za novinare u Washingtonu odjeknuli pucnjevi, zbog čega su sigurnosne snage iz dvorane hitro evakuirale američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu suprugu.

Incident se dogodio tijekom gala večere dopisnika Bijele kuće održane u hotelu Washington Hilton, kojoj su prisustvovali Trump, potpredsjednik J.D. Vance i ostali visoki dužnosnici. Nakon što se začula jaka buka sigurnosno je osoblje hitro ušlo u dvoranu i evakuiralo predsjednika i prvu damu Melaniju Trump s povišene platforme na kojoj su sjedili za stolom.

Prema prvim podacima, naoružani muškarac je oko 20:30 uspio projuriti pokraj osiguranja, ispalivši pritom nekoliko hitaca i pogodivši jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane u kojoj se održavao događaj. Trump je kasnije novinarima na brifingu u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u 'dobrom stanju'.

Sačmarica, pištolj i više noževa

Sigurnosno osoblje osumnjičenika je identificiralo kao Colea Tomasa Allena, stanovnika područja Los Angelesa starog oko 31 godinu. Isprva se nije puno znalo o Allenu i njegovoj prošlosti, no objave na društvenim mrežama ukazuju na to da je riječ o predavaču u pripremnoj školi za mature u kalifornijskom Torranceu, nedaleko od Los Angelesa.

Šef policije Washingtona Jeffery Carroll rekao je da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i da je kod sebe imao više noževa. Prevezen je u lokalnu bolnicu na procjenu, ali je prerano reći što ga je motiviralo na napad, rekao je Carroll. Na temelju preliminarnih informacija, vjeruje se da je bio gost hotela, dodao je.

Snimka koju je Trump objavio na Truth Socialu prikazuje osumnjičenika kako brzo trči kroz sigurnosnu kontrolnu točku, što je na trenutak iznenadilo sigurnosno osoblje prije nego što su posegnuli za oružjem. Nijedan metak nije ispaljen na napadača koji je prošao kroz dvije kontrolne točke prije nego što je oboren.

Fotografije koje je objavio Trump prikazuju naoružane policajce kako okružuju osobu koja leži na tlu. Ostali uzvanici sklonili su se pod stolove dok su naoružani zaštitari osiguravali mjesto događaja. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je rekao da su 'prva dama, potpredsjednik i svi članovi kabineta u odličnom stanju'.

Rekao je i da će događaj biti odgođen, ali će se održati u roku od 30 dana.

Ne zna se je li ciljao Trumpa

Trump je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući rekao da je osumnjičenik nosio više komada oružja, a policija je kasnije potvrdila da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s nekoliko noževa. Nije poznato je li napadač ciljao predsjednika, rekao je Trump. I Trump i vlasti su rekli kako se vjeruje da je počinitelj djelovao sam.

Osumnjičenik će biti izveden pred sud u ponedjeljak. Tajna služba odgovorna je za zaštitu američkog predsjednika i drugih visokih dužnosnika. Trump je zatražio da se 'svi Amerikanci ponovno svim srcem posvete mirnom rješavanju nesuglasica'. Na pitanje vjeruje li da je incident možda bio motiviran političkim razlozima, odgovorio je: 'Nikad se ne zna. To ćemo vam možda moći reći do sutra ili prekosutra'.

Gala večera dopisnika Bijele kuće, godišnji događaj koji se organizira u čast novinara, bila je upravo započela. Gosti su bili na predjelu kada se iznenada začula buka. 'Na pod, na pod', vikali su ljudi. Nekoliko su minuta uzvanici ostali na podu, u čučnju pod stolovim, a dio njih, kako pokazuju snimke, očigledno u šoku.

Kad su se vratili, stol na povišenoj platformi u dvorani bio je prazan, a Trump, Vance i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt bili su evakuirani iz prostorije. U dvorani su bili pripadnici sigurnosnih snaga s oružjem, a među uzvanicima su kružile glasine da je došlo do pucnjave.

Novinari koji su sjedili blizu izlaza kazali su da su čuli jaku buku.

U početku je bio predviđen nastavak gala večeri, no umjesto toga je Weijia Jiang, predsjednica Udruge dopisnika Bijele kuće koja organizira događaj rekla prisutnima da će Trump održati konferenciju za novinare u Bijeloj kući za tridesetak minuta. Oni koji su prisustvovali svečanosti nisu morali proći kroz sigurnosnu kontrolu da bi ušli u hotel, već samo da bi ušli u dvoranu.

Washingtonski Hilton je mjesto na kojemu je godine 1981. izvršen atentat na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana, pri čemu je on teško ranjen.