Genetičko testiranje - Od procjene rizika do personalizirane terapije

Danas je genetičko testiranje alat sve češći u kliničkoj praksi, a njegove mogućnosti i ograničenja još se analiziraju

Genetičko testiranje posljednjih je desetljeća prošlo put od rijetke, skupe i usko specijalizirane metode do relativno dostupnog alata koji se sve češće primjenjuje u kliničkoj praksi, ali i izvan nje. Iako se o njemu često govori zbog popularnih 'testova podrijetla', stvarne mogućnosti znatno su složenije, kao i ograničenja, i zahtijevaju pažljivo razumijevanje.

Danas tri područja posebno privlače pozornost: prediktivna genetika, nutrigenetika i farmakogenetika. Zajednički im je cilj da genske informacije pretvore u praktične smjernice, bilo za prevenciju bolesti, optimizaciju prehrane bilo za individualizaciju terapije.

Poziv na preventivu

Prediktivna genetika bavi se procjenom rizika za razvoj bolesti prije nego što se ona klinički manifestira. Najpoznatiji primjeri uključuju testiranje varijanti gena povezanih s povećanim rizikom za određene vrste karcinoma ili kardiovaskularne bolesti. No ključna je poruka da je riječ o procjeni vjerojatnosti. Genska predispozicija može znatno povećati rizik, ali rijetko ga čini neizbježnim. Upravo zato prediktivna genetika ima najveću vrijednost kada se povezuje s konkretnim preventivnim mjerama.

Primjerice, nakon provedene genetičke analize osoba s povišenim genskim rizikom za dijabetes tipa 2 može imati dodatni motiv za promjenu životnog stila, redovito praćenje razine šećera u krvi i ranije uključivanje u preventivne programe. Slično tomu, povećani genski rizik za kardiovaskularne bolesti može opravdati ranije i intenzivnije praćenje lipidnog profila ili krvnog tlaka. Genetika, dakle, ne zamjenjuje kliničku procjenu, nego je dopunjuje i katkad pomiče vremenski okvir djelovanja unaprijed.

Optimalna prehrana

Nutrigenetika je pokušaj da se prehrambene preporuke prilagode genskom profilu pojedinca. Na taj bi način svaka osoba umjesto univerzalnih smjernica dobila svoju optimalnu prehranu. Postoje već dobro istraženi primjeri, poput genskih varijanti koje utječu na metabolizam laktoze, kofeina ili određenih vitamina. U tim slučajevima genetički test može imati jasnu i praktičnu vrijednost.

Farmakogenetika, s druge strane, već danas ima jasnu i rastuću kliničku primjenu. Ona proučava kako genske razlike utječu na metabolizam i učinak lijekova. U praksi to znači da ista doza istog lijeka ne djeluje jednako kod svih pacijenata. Neki će lijek metabolizirati prebrzo, što smanjuje njegovu učinkovitost, a drugi će ga razgrađivati sporije, što povećava rizik od nuspojava.

Racionalna terapija

Uvođenje farmakogenetičkog testiranja omogućuje racionalniji odabir terapije. Primjeri uključuju prilagodbu doze antikoagulansa, antidepresiva ili analgetika na temelju genskog profila pacijenta. Tako se povećava sigurnost liječenja i smanjuje potreba za dugotrajnim 'pogađanjem' optimalne terapije. Iako još nije standard u svim područjima medicine, jasno je da personalizacija terapije postaje sve važniji cilj.

Poseban izazov način je na koji se rezultati predstavljaju pacijentima. Bez adekvatnoga stručnog tumačenja postoji opasnost od pogrešnih zaključaka, bilo u obliku lažnog osjećaja sigurnosti bilo nepotrebne zabrinutosti. To je osobito izraženo kod komercijalnih testova, koji nude širok spektar informacija, ali često nije dovoljno jasno objašnjena njihova stvarna klinička vrijednost.

Testiranja na većoj populaciji

Cijena analize cijeloga genoma s razvojem tehnologije prilično je pala, stoga je danas izvedivo provoditi takva testiranja na većoj populaciji. Najpoznatiji primjer takvog pristupa dolazi iz Estonije, gdje je u sklopu javnozdravstvenoga sustava pokrenut ambiciozan program populacijskoga genetičkog testiranja.

U sklopu tog programa građanima se nudi analiza genoma, a dobiveni podaci integriraju se u nacionalni sustav elektroničkog zdravstva. Temeljni je cilj te inicijative razvoj prediktivne medicine, odnosno pravodobno prepoznavanje povećanog rizika za bolesti poput kardiovaskularnih poremećaja ili dijabetesa kako bi se omogućile ranije i učinkovitije preventivne mjere.