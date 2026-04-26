Za razliku od ureda tvornica nema gumb za poništavanje

Siemensov stručnjak Alexander Dranov objašnjava zašto je uvođenje AI-ja u pogone rizičnije nego u uredsko poslovanje

Iako je rođen i školovan u Ukrajini, u Harkivu, danas najrazorenijem gradu u rusko-ukrajinskom ratu, Alexander Dranov već trideset godina živi i radi u Bonnu u Njemačkoj. U Siemensu je već 18 godina, danas kao glavni stručnjak u Siemensovu programu Xcelerator, a prije je bio projektni menadžer i voditelj softvera.

Kao dječak igrao je šah i osvojio ukrajinsko prvenstvo; jednom je čak imao priliku igrati i protiv Garija Kasparova, od kojega je, nažalost, izgubio. Ubrzo nakon toga Kasparova je pobijedila umjetna inteligencija u meču koji je postao povijesni primjer trenutka kad je AI prvi put pobijedio čovjeka u šahu. Računala će zahvaljujući umjetnoj inteligenciji uskoro moći pobjeđivati u svim domenama, no kao što su ljudi nastavili igrati šah i nakon tog poraza, Dranov ne smatra da će ona zamijeniti ljude. Ista je stvar s programiranjem, pa i pisanjem.