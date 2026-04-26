Bivše ogledalo industrije danas ugošćuje bankare i dinosaure

Velesajam je dom za koncerte, natjecanja, izložbe, tematske festivale, zavičajne večeri, religijske skupove, glazbene pokuse velikih orkestara, ali i sajmove

Nekad je gradu u Europi mnogo značilo imati velesajam. Uz gospodarsku aktivnost koju im je osiguravao dolazile su i druge pogodnosti. Dobro to znaju Zagrepčani, čiji se Nogometni klub Dinamo i danas rado diči davno osvojenim trofejom Kupa velesajamskih gradova, pokrenutim pedesetih godina prošloga stoljeća kada je velesajam bio važna značka europskih gradova. Taj se nogometni europski kup u međuvremenu pretvorio najprije u Kup UEFA-e, a zatim u UEFA-inu Europsku ligu.

Slično je bilo s Velesajmom. Mi stariji još se sjećamo kad su dnevnici počinjali izvještajima s Jesenskoga zagrebačkog velesajma, općega sajma robe široke potrošnje, koji se potpuno ugasio prije petnaestak godina, nekako istodobno kad i Zagreb Auto Show. Međutim, nakon što je Zagrebački velesajam godinama životario na staroj slavi, uz poneke spekulacije da će biti prepušten privatnim nekretninskim developerima, posljednjih godina polako se počeo transformirati u novo urbano mjesto koje građanima, poduzetnicima i event-menadžerima nudi prostor za raznolike namjene.