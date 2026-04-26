Domaći dionički indeksi u travnju ojačali više od pet posto

Na Zagrebačkoj su burzi CROBEX indeksi prošloga tjedna blago porasli, već treći tjedan zaredom, pa su na putu dobitaka u travnju za više od pet posto. CROBEX je porastao prošloga tjedna 0,36 posto, na 3992 boda, a CROBEX10 za 0,38 posto, na 2559 bodova. Ojačali su tako treći tjedan zaredom te su na putu snažnih dobitaka u travnju – CROBEX za 5,2 posto, a uže mjerilo za 6,2 posto.

Međutim, tjedni rast ostvaren je u okruženju slabije likvidnosti. Redovni promet dionicama iznosio je 7,64 milijuna eura, oko dva milijuna manje nego tjedan ranije. Uz to, ostvareno je gotovo 852 tisuće eura blok prometa u transakciji s dionicom Končara, po cijenama od 790 do 795 eura. I u redovnom trgovanju najlikvidnija je bila dionica Končara, kojom je ostvareno 2,85 milijuna eura prometa, uz stagnaciju njezine cijene na 795 eura.

Valamar izglasao dividendu i otkup dionica

Slijedila je dionica Valamar Riviere, s prometom od 1,13 milijuna eura i rastom cijene za 1,47 posto, na 6,9 eura. Glavna skupština Valamara u četvrtak je donijela odluku o dividendi od 27 centi po dionici, što je za tri centa ili 12,5 posto više nego prošle godine, a njezina je isplata planirana za 7. svibnja. Ujedno, skupština je donijela i program otkupa vlastitih dionica do kraja 2026. godine, za što je predviđen iznos od 12 milijuna eura, a najveći broj dionica koji se može steći jest 2,2 milijuna dionica.

Značajniji promet imala je još i povlaštena dionica Adrisa, gotovo 650 tisuća eura, a cijena joj je skočila 2,05 posto, na 89,4 eura. Među likvidnijima, najviše su poskupile dionice Slatinske banke, za 23,7 posto, na 21,4 eura, Alpha Adriatica, za 21,88 posto, na 9,75 eura, te Jadroplova, za 18,92 posto, na 8,8 eura.

Uprava Slatinske banke sazvala je glavnu skupštinu za 3. lipnja, na kojoj će biti predložena isplata dividende od 72 centa po dionici, odnosno ukupno 648 tisuća eura, a isplatila bi se svim dioničarima koji na dan 1. srpnja budu upisani kao vlasnici u depozitoriju SKDD-a.

Najveće gubitnice među likvidnijima bile su dionice AD Plastika, s padom cijene za 3,08 posto, na 25,2 eura, te Lošinjske plovidbe Holdinga, za 2,33 posto, na 25,2 eura.

Wall Street i dalje rekordno

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo oprezno dok su ulagači čekali hoće li se nastaviti mirovini pregovori između SAD-a i Irana, pri čemu su na europskim burzama cijene dionica oštro pale, a na Wall Streetu dosegnule rekordne razine. Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,4 posto, na 49.230 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,55 posto, na 7165 bodova, a Nasdaq 1,5 posto, na 24.836 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi prošloga se tjedna trgovalo oprezno. Prethodnih su tjedana burzovni indeksi snažno porasli, nadoknadivši sve gubitke od početka rata na Bliskom istoku, jer su se ulagači nadali brzom mirovnom sporazumu. No, nastavak pregovora između SAD-a i Irana još nije dogovoren, a situacija na Bliskom istoku već se danima ne mijenja značajnije. Iran praktično blokira izvoz nafte s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac, a američka mornarica blokira iranske luke.

Zbog toga se cijene nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije. S druge strane, podršku tržištu pružaju dobri kvartalni poslovni rezultati kompanija. Od više od 130 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 82 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Dvoznamenkasti rast zarada

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 16 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Novi rekordni dosezi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica tehnoloških kompanija, u petak, nakon vijesti da bi u subotu američko izaslanstvo trebalo otputovati u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom.

No, u subotu je predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao taj put, pa ostaje za vidjeti kako će na tu vijest ulagači reagirati u ponedjeljak.

I dok su na Wall Streetu S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine, na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,7 posto, na 10.379 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,3 posto, na 24.128 bodova, a pariški CAC 3,2 posto, na 8157 bodova.