Pobjeda velika kao kuća: Od IT menadžmenta do vlastite slastičarnice

Donosimo priče ljudi koji su napravili hrabar zaokret i dokazali da između usporavanja i uspjeha stoji znak jednakosti

Eh, kad bi dan imao još koji sat više, možda bismo uspjeli obaviti sve poslovne i osobne obveze. U jurnjavi za vremenom nije neobično da se pogubimo, a kako ne bismo pri tome doživjeli izgaranje (engl. burnout), možda je bolje usporiti (engl. downshifting) i zaploviti mirnijim poslovnim vodama. Sve je više primjera u kojima se zbog zasićenja mijenja radno mjesto ili pokreće vlastiti posao koji čak i nema veze s dosadašnjim. Potpuna promjena smjera, mirniji tempo ili manje odgovornosti postaju rješenje za probleme današnjice s kojima se suočava sve više lidera i zaposlenika.

Govori se i o recesiji ambicija zato što zaposlenici umjesto rukovoditeljskih mjesta zbog stresa radije odustaju od napredovanja i boljih plaća kako bi mogli što više vremena provoditi mirnije, s obitelji.

Pobjeda velika kao kuća

S takvim izazovima borio se i Siniša Kravaršćan koji je nakon četrnaest godina rada (od toga dvanaest kao voditelj proizvoda) u informacijskim tehnologijama (IT) postao vlasnikom obrta za proizvodnju slastica Krem u Zagrebu. Upravo je prošla godina i pol otkad je počeo tražiti prostor i pripremati se za otvorenje obrta (ne računajući vrijeme potrebno za prekvalifikaciju). Promjena karijere, navodi, proizašla je iz niza privatnih i poslovnih događaja koji su ga nagnali da sâm sebe upita je li to zaista to. Zasitio se, veli, sjedenja za računalom po cijeli dan, uvijek istih problema u sto izdanja te sastanaka koji su mu počeli izlaziti na uši.

Siniša Kravaršćan, vlasnik Krem premium slastica: – Muka pri postavljanju alarma za buđenje znak je da se nešto mora mijenjati. Toliko je poslova koji se mogu raditi i u njima izgraditi karijera, zašto biti nesretan?

– Također sam već neko vrijeme osjećao da ne postajem bolji u svojem poslu. Izgubio sam volju za njim, a s padom produktivnosti palo je također zadovoljstvo nadređenih. Razišli smo se sporazumno i uljudno. Bolje dobar razvod nego loš brak. Nakon mjesec dana odmora zaključio sam da neću tražiti drugi posao u IT-u te sam potražio prostor za kuhinju. Vjerovao sam da ću s drukčijim poslom imati priliku biti kreativniji, slobodniji, pa i zdraviji, fizički i psihički. Prekvalificirao sam se još dok sam bio zaposlen u prijašnjoj kompaniji. Krenuo sam u nešto o čemu nisam imao pojma, otvorio sam obrt, našao poslovni prostor, uredio ga sâm, od vode, struje, postavljanja pločica do sitnih popravaka. I preživio više od godinu dana, a to se nikako ne može okarakterizirati kao odustajanje. Naprotiv, pobjeda velika ko kuća! – siguran je Kravaršćan.