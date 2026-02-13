Zamijenite ključeve svog automobila na ekskluzivnom vozačkom događaju

Najekskluzivniji vozački događaj godine 'Porsche Experience Day' osmišljen je isključivo za one koji su spremni sjesti za upravljač novog Porsche automobila

Postoje auti koji se voze i oni koji se doživljavaju. Postoje vožnje koje se brzo zaborave i one koje su kao ostvarenje snova. Vodeći se time, nastao je 'Porsche Experience Day', najekskluzivniji vozački događaj godine, osmišljen isključivo za one koji su spremni na sljedeći korak u svojoj vožnji – za one koji su spremni sjesti za upravljač novog Porscheova automobila.

Ekskluzivna ponuda

Porsche je iskustvo koje počinje na stazi. Svaki detalj, svaki zavoj, svaki stisak papučice gasa ostaje u pamćenju kao jedinstven trenutak. Imate premium automobil, ali tražite nešto više? Kultna staza Grobnik 4. ožujka postat će mjesto na kojem možete testirati najnovije, vrhunske Porscheove modele, a potom i podići ljestvicu svoje vozačke karijere kupnjom automobila – onog na kojem motori ne pokreću samo kotače, već i dušu.

Razmišljate o promjeni? Ovaj događaj nije samo prilika za uživanje u adrenalinu. Porsche Centar Zagreb ide korak dalje te za one kojima se iskustvo svidi nudi mogućnost razmatranja otkupa postojećeg premium vozila i prelaska u Porscheov svijet. Ideja je jednostavna – dođite sa svojim trenutačnim automobilom čija je novonabavna vrijednosti bila 80.000€ ili više, osjetite što najpoznatija automobilska marka nudi direktno na stazi, a kući otiđite s konkretnom ponudom koja vaš san o Porscheovu modelu pretvara u stvarnost.

Odabrani gosti imat će priliku upoznati, voziti i doživjeti performanse i dizajn svakog vozila na legendarnoj stazi. Pod mentorstvom certificiranih Porscheovih instruktora sudionici će sjesti u najnovije Porscheove modele, 'otpustiti sve kočnice' i testirati ih u idealnim uvjetima. Ipak, ne očekujte testnu vožnju, jer ovo je mnogo više od toga.

Uvjeti za prijavu

Zbog iznimno visokih standarda i želje da se svakom gostu posveti maksimalna pažnja, broj mjesta ograničen je na samo 32 sudionika, a kako bi se osigurala homogenost grupe i vrhunski dojam, za prijavu treba ispuniti nekoliko uvjeta:

• Vlasništvo premium vozila: Događaj je namijenjen vlasnicima vozila novonabavne vrijednosti od minimalno 80.000 € sa svim davanjima do pet godina starosti vozila (uz obvezno prilaganje prometne dozvole pri prijavi).

• Vlasnička struktura: Ako je vozilo na tvrtku, prijaviti se mogu isključivo vlasnici ili suvlasnici tvrtke.

• Minimalna dob: 25 godina.

• Kotizacija koja se pretvara u stil: Sudjelovanje na eventu osigurava se kotizacijom od 200 € odnosno vaučerom koji svaki sudionik troši u Porsche Lifestyle Shopu direktno na Grobniku. Bilo da odaberete kultne dodatke, odjeću ili opremu, vaš se ulog isti dan pretvara u autentični dio Porscheova svijeta.

• Događaj je zatvorenog tipa i bez pratnji, kako bi fokus ostao isključivo na interakciji vozača, Porscheovih automobila i staze.

S obzirom na ograničen broj mjesta i ekskluzivnost ponude, prijave se tretiraju prema zadovoljavanju kriterija. Svi podaci prikupljaju se u strogoj diskreciji.

Ključne se odluke donose na stazi, zar ne?!