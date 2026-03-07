Novi zakon
Kupnja alkohola online uskoro samo uz provjeru osobne iskaznice
7. ožujka 2026.
foto
Trgovci će morati verificirati dob kupaca očitavanjem osobne isprave, a gradovi će moći zabraniti noćnu prodaju alkohola.
Ministarstvo gospodarstva stavilo je u javno savjetovanje prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini kojim se dodatno regulira prodaja alkohola. Osim ranije najavljene mogućnosti da gradovi i općine ograniče noćnu prodaju alkoholnih pića u trgovinama, najveća novost odnosi se na online kupnju: trgovci će morati provjeravati dob kupaca automatiziranim očitavanjem osobne isprave.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci