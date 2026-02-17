Uber Eats širi se na sedam europskih tržišta, ali ne i hrvatsko

Osim što nas je Uber Eats već dvaput zaobišao, nedavno se s hrvatskog tržišta povukao i konkurentski Bolt Food

Globalni tehnološki div Uber najavio je veliko širenje svoje usluge dostave hrane Uber Eats na europskom tržištu. Prema pisanju Reutersa i Financial Timesa, tvrtka planira ulazak na sedam novih tržišta, među kojima su Grčka, Češka, Rumunjska, Austrija, Danska, Finska i Norveška, uz očekivanja da će im taj potez generirati dodatnih milijardu dolara prometa u sljedeće tri godine. Međutim, u tim planovima ponovno nema Hrvatske.

Iako Uber u Hrvatskoj godinama drži stabilnu poziciju u segmentu prijevoza putnika te raspolaže razgranatom mrežom vozača, uslugu Uber Eats ni ovoga puta nisu odlučili proširiti na naše tržište. Podsjetimo, govora o dolasku Uber Eatsa u Hrvatsku bilo je još 2017. godine, kada su ispitivali mogućnosti širenja u srednjoj i istočnoj Europi, no na kraju ti planovi ipak nisu realizirani.