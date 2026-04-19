Digitalni ured 24/7: Zašto automatizacija otkriva uska grla tvrtke

Otpor je suvišan. I domaće tvrtke otkrivaju da automatizacija nije zamjena za ljude, nego najvrjedniji član tima kakvog nikad nisu imali. Slijede uvjeravanja zaposlenika

Kako bi se smanjio ručni rad te što više zadataka i vještina bez pogreške obavilo u kraćem vremenu, tvrtke uvode automatizaciju u poslovanje. Informacijska tehnologija (IT) i umjetna inteligencija (AI) postaju neizbježne jer pojednostavnjuju rad i povećavaju učinkovitost u ponavljajućim zamornim zadacima. Međutim, upravo zaposlenicima treba pokazati, slažu se sugovornici, da automatizacija nije bauk te da može donijeti korist i napredak u svakodnevnom poslovanju.

Tihi superjunak

Budući da IT automatizacija, ističe voditelj FixIT odjela u Ventexu Daniel Legin, pretvara svakodnevne, ponavljajuće zadatke u pouzdane i predvidljive procese, posljedično ubrzava odluke, smanjuje broj pogrešaka i rezultira jasnijom slikom poslovanja u stvarnom vremenu. Za Ventex je, veli, automatizacija tihi superjunak poslovanja, nevidljiv na prvi pogled, ali koji izravno utječe na smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i profitabilnosti klijenata. Svjedoči da kada se dobro isplanira, automatizacija postaje najpouzdaniji zaposlenik jer radi 24/7, ne zaboravlja zadatke i uvijek prati pravila.

Daniel Legin, voditelj FixIT odjela u Ventexu: – Kada se dobro isplanira, automatizacija postaje najpouzdaniji zaposlenik jer radi 24/7, ne zaboravlja zadatke i uvijek prati pravila

– Ključno je prvo mapirati procese, prepoznati rutinske zadatke i jasno odrediti gdje automatizacija donosi najbržu i najveću vrijednost. Za uspješnu primjenu potrebna je dobra analiza, pravi alati i partneri koji razumiju tehnologiju i poslovnu logiku klijenta. Mi krećemo od snimke stanja IT sustava i poslovnih procesa, pa malim, ali pametno odabranim koracima uvodimo automatizaciju ondje gdje donosi uštedu vremena i novca. Pri tome zaposlenici moraju razumjeti da tehnologija nije konkurencija, već pojačanje njihova tima. Otpor se najčešće javlja zbog straha od gubitka nadzora ili neizvjesnosti što će se promijeniti u svakodnevnom radu. Provodimo stoga radionice i edukacije za klijente kako bismo pokazali na primjerima iz njihova poslovanja da cilj nije smanjiti broj ljudi, već im dati alate da rade pametnije, ne teže. Kada zaposlenici vide da automatizacija uklanja administraciju i ostavlja više vremena za pravi posao, otpor se brzo pretvara u potporu – opisuje Legin.