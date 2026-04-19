Anamarija Talijanac: Rast bez strukture uvijek ima svoju cijenu

Suosnivačica i direktorica True Northa izgradila je IT tvrtku koja danas zapošljava četrdesetak i bilježi prihode od 3,46 milijuna eura

U Lideru smo nedavno objavili listu 40 najuspješnijih poduzetnika mlađih od 40 godina koje smo probrali među više od 600 domaćih kompanija. Imali smo jasne kriterije; osoba je morala biti mlađa od 40, imati značajne prihode i stvarati proizvod ili uslugu s dodanom vrijednošću. Fokusirali smo se na kompanije koje su rasle i gradile prepoznatljivu tržišnu poziciju. Jedna od njih je i zagrebački True North, koji vodi Anamarija Talijanac.

Tvrtka je osnovana 2020. i djeluje u području razvoja softvera i digitalne transformacije, s fokusom na data-driven rješenja, cloud-native arhitekture i DevOps pristup. U relativno kratkom razdoblju uspjeli su izgraditi portfelj projekata na kojima rade s kompleksnim sustavima klijenata, a prema dostupnim podacima ostvaruju 3,46 milijuna eura prihoda, 535 tisuća eura neto dobiti i zapošljavaju četrdesetak ljudi.