Rat u Iranu ruši prinose na obveznice i hladi dioničko tržište

Središnje banke mogle bi dodatno podizati kamatne stope, a analitičari vide spas u australskim te francuskim državnim obveznicama

Vojni napad na Iran, čini se, pretvorio je sukob u otvorenu i trajniju prijetnju. Znatno viša premija rizika ugrađena u cijenu sirove nafte vjerojatno će se zadržati ako rat koji je započeo krajem veljače u konačnici dovede do šireg gubitka kontrole u regiji koja je toliko ključna za globalno gospodarstvo, piše Karin Kunrath, glavna direktorica za ulaganja u Raiffeisen Capital Managementu, u svom komentaru tržišta.

Kako se vojni angažman produljuje, a broj američkih žrtava raste, povećava se i pritisak na administraciju, uz sve izraženije kritike u zemlji, osobito jer su ankete u SAD-u od početka jasno upućivale na snažno protivljenje ratu. Svakim danom trajanja sukoba troškovi vojnog angažmana rastu i dodatno opterećuju već napet savezni proračun.

Nadalje, cijene goriva na američkim benzinskim postajama vidljivo su porasle, a osjetljivost Amerikanaca na to pitanje ne treba podcjenjivati. Sigurnost opskrbe energijom u SAD-u ipak je manji problem jer je zemlja danas u velikoj mjeri energetski samodostatna, za razliku od mnogih drugih regija svijeta.

- Više cijene goriva ne samo da slabe raspoloženje potrošača, koje je ključno za američko gospodarstvo, i smanjuju profitne marže u mnogim sektorima, nego i potkopavaju učinke uvedenih poreznih olakšica. Što rat dulje traje i što se njegove negativne posljedice više osjećaju u SAD-u, to je vjerojatnije da će utjecati na ishod na ishod kongresnih izbora u SAD-u u studenome, koji se održavaju na polovici predsjedničkog mandata.

Na globalnoj razini, rat opterećuje odnose SAD-a s regionalnim saveznicima, osobito jer su države Perzijskog zaljeva pogođene znatno snažnije i izravnije nego što se očekivalo. To je dijelom posljedica brojnih iranskih napada u znak odmazde, a dijelom značajnog gospodarskog učinka ozbiljno poremećenog izvoza energije, kao i pritiska na lokalnu logistiku, zračne čvorove i turizam - piše Kunrath.

Osim toga, navodi, i Azija i Europa snažno su pogođene jer u velikoj mjeri ovise o uvozu nafte s Bliskog istoka. Ne treba zanemariti ni rizik od nestašica gnojiva, budući da velik dio svjetskog izvoza prolazi kroz Hormuški tjesnac, uz niz sekundarnih učinaka koji proizlaze iz visokih cijena nafte i plina. Zato se ponovno pojačavaju strahovi od stagflacije, pri čemu kombinacija gospodarske stagnacije i rasta inflacije opterećuje tržišta kapitala.

Oprez kod obveznica i dionica

Unutar portfelja, iz Raiffeisen Capital Managementa poručuju kako i dalje preferiraju francuske i njemačke državne obveznice, dok su oprezni prema talijanskim i američkim. Dobre prilike nude i australske državne obveznice, a tržišta trenutno više brine inflacija nego gospodarski rast, i to najviše utječe na kretanje prinosa na obveznice.

Iz RCM-a su i dalje oprezni u segmentu korporativnih obveznica, posebno američkim visokoprinosnim obveznicama i obveznicama investicijskog razreda u eurima.

- Uz aktualne geopolitičke napetosti na Bliskom istoku, dodatni rizik predstavljaju i rastući problemi na tržištima privatnog duga i kredita s većim stupnjem zaduženosti, koji bi mogli otežati refinanciranje kompanija. Rizici prelijevanja za sada su ograničeni, no ako se situacija pogorša, prostor za reakciju mogao bi biti vrlo sužen - ističe Kunrath.

Što se tiče dioničkih tržišta, ona su u cjelini ostala vrlo otporna unatoč vijestima o ratu. Ipak, Kunrath napominje da će u takvom okruženju središnje banke vjerojatno odgoditi smanjenje kamatnih stopa ili ih čak dodatno povećati, što smanjuje podršku dionicama. Zbog toga dodatno smanjuju izloženost dionicama i prelaze na neutralnu poziciju.

Tržišnu korekciju potaknutu ratom u Iranu nisu uspjela izbjeći dionička tržišta u razvoju, koja su zabilježila pad i u apsolutnom i u relativnom smislu u odnosu na razvijena tržišta.

- Ipak, pod uvjetom da sukob ne potraje predugo, ovu korekciju smatramo privremenom. Valuacije, kako na razini tih tržišta u cjelini tako i pojedinih zemalja, privlačnije su nego u mnogim drugim regijama te upućuju na snažniji rast dobiti - smatra Kunrath.

Na tržištima sirovina, nakon snažnog rasta plemenitih metala, uslijedila je konsolidacija, dok su energenti očekivano snažno reagirali. Kunrath ističe da je trenutno 'nemoguće procijeniti kakve će biti srednjoročne posljedice za opskrbu', no 'jasno je da je značajna kratkoročna premija rizika već ugrađena u cijene'.