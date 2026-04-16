Prihodi Dalekovoda skočili u 2025., dobit 11,7 milijuna eura

Grupa povećala prihode na 280 milijuna eura uz snažan rast, dok stabilna dobit i veći dug odražavaju investicijski ciklus

Grupa Dalekovod u 2025. godini značajno je povećala poslovnu aktivnost, uz snažan rast prihoda i povratak stabilne profitabilnosti, pokazuju najnoviji podaci iz godišnjeg izvješća.

Ukupni poslovni prihodi Grupe dosegnuli su 280 milijuna eura, što predstavlja snažan rast u odnosu na prethodnu godinu, dok je matično društvo ostvarilo 212,6 milijuna eura prihoda. Istodobno, neto dobit Grupe iznosila je 11,7 milijuna eura, a društva 11,8 milijuna eura, čime je potvrđen oporavak poslovanja nakon ranijih izazova.

Rast je velikim dijelom rezultat povećane realizacije projekata i snažnije prodaje, dok je EBITDA također rasla, uz zadržavanje stabilne profitabilnosti. Uprava naglašava fokus na održivi rast i dugoročne ugovore, koji bi trebali osigurati stabilnost poslovanja u idućim razdobljima.

S druge strane, povećanje opsega projekata dovelo je i do rasta financijskog duga, ponajviše zbog financiranja velikih infrastrukturnih projekata, uključujući željeznički projekt Dugo Selo – Križevci. Unatoč tome, kompanija ističe da neto dug ostaje stabilan i održiv.

U izvješću se navodi i da su pojedini projekti nosili određene rizike, uključujući potencijalne gubitke, no kompanija poduzima mjere kako bi ograničila negativne učinke i očuvala profitabilnost.

Ukupno gledano, Dalekovod ulazi u novo razdoblje s jačom operativnom bazom, većim prihodima i stabilnom dobiti, ali i uz povećanu izloženost investicijskom ciklusu koji će uvelike odrediti buduću dinamiku rasta.