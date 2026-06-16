'Prijelomna vijest': Ledo ima novo sjedište!

Odnedavno se dvjestotinjak zaposlenika Leda iz prastarih montažnih baraka u krugu tvornice preselilo u novozagrebačko naselje Središće

Postoje ljudi koji su cijeli svoj radni vijek, od početka pa do mirovine, bili zaposleni u stručnim ili administrativnim službama u Ledu i čije je radno mjesto desetljećima bilo u trošnim montažnim barakama unutar kruga tvornice na zagrebačkom Žitnjaku. Ledo, jedna od vodećih domaćih prehrambenih kompanija te jedan od najpoznatijih hrvatskih prehrambenih brendova u široj regiji, za to je vrijeme modernizirao proizvodne pogone, distribuciju i logistiku, promijenio nekoliko vlasnika i sijaset menadžera na najvišim upravljačkim pozicijama, jedino nikada nije izgradio svoju upravnu zgradu. Sve do sada svi uredski zaposlenici, uključujući vodeći menadžment, sjedili su u tim barakama postavljenim tamo još 1965. godine.

Zato za sve njih, a isto tako i za Ledove poslovne partnere svih tih godina, imamo istinski važnu prijelomnu vijest: Ledo ima novo sjedište!