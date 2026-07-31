Novi Zakon o najmu: Država će vlasnicima vraćati dugove neplatiša!

Prema prijedlogu zakona, najamnina će se moći povećati jednom godišnje, ali samo za iznos rasta cijena stambenih objekata koji objavi DZS.

Svaki novi ugovor o najmu stana morat će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili solemniziran kod javnog bilježnika, a država će pod posebnim uvjetima najmodavcima nadoknađivati neplaćene najamnine i režijske troškove. Istodobno će se ograničiti povećavanje cijene najma tijekom trajanja ugovora, detaljnije urediti obveze vlasnika i najmoprimaca te uvesti obvezni primopredajni zapisnik s fotografijama stana.

To su neke od najvažnijih promjena koje donosi prijedlog novog Zakona o najmu stanova, predstavljen danas u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zakon bi trebao zamijeniti propis iz 1996. godine, koji je nastao u vrijeme kada je tržište najma bilo znatno slabije razvijeno, a velik dio njegovih odredbi odnosio se na prijelaz iz sustava društvenog vlasništva i stanarskog prava u privatno vlasništvo.

- Došlo je vrijeme da osmislimo drukčiji sustav najma stanova, primjeren današnjim tržišnim, gospodarskim i društvenim okolnostima u Hrvatskoj - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić predstavljajući zakon.

Ministarstvo novim zakonom želi urediti tržište koje je u međuvremenu znatno naraslo te vlasnicima pružiti veću sigurnost naplate i povrata stana, a najmoprimcima jasnije odrediti prava i zaštitu od neopravdanog povećavanja najamnine i naglog iseljenja.