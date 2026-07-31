Tvrtke i tržišta

Vertiv otvara 200 radnih mjesta unatoč padu prihoda u Hrvatskoj

31. srpnja 2026.
Vertiv Rugvica
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Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Tvrtka koja razvija infrastrukturu za AI podatkovne centre lani je smanjila prihode 36 posto, ali nastavlja snažno zapošljavanje

Podatkovni su centri danas kritična infrastruktura, jer na njima počiva gotovo sve, od bankovnih transakcija i zdravstvenih evidencija do državnih servisa i svakodnevne komunikacije, a sada i sve većeg dijela onoga što nazivamo umjetnom inteligencijom.

Ubrzani razvoj umjetne inteligencije posljednjih je godina pretvorio podatkovne centre iz tihih skladišta podataka u važne 'AI tvornice', a s porastom potražnje za AI-jem porasla je i potražnja za onime što radi tvrtka Vertiv Croatia – infrastrukturom koja te centre napaja, hladi i drži u pogonu. Ako takav objekt stane, staje i dio digitalnog života koji se na njega oslanja.

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