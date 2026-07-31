Bosqar Invest povećao prihode i dobit 40 posto, Mlinar glavni pokretač

Grupa ostvarila 360 milijuna eura prihoda, Future Food postao najveća vertikala, a preuzimanje PIK Vrbovca najveća je investicija u povijesti

Bosqar Invest u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je rast prihoda i profitabilnosti za 40 posto, izvijestili su u petak iz te kompanije, dodavši da je takav rast najvećim dijelom Investicijska grupacijau prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je rast prihoda i profitabilnosti za 40 posto, izvijestili su u petak iz te kompanije, dodavši da je takav rast najvećim dijelom rezultat poslovanja Mlinar Grupe.

U prvoj polovini 2026. godine poslovni prihodi na razini cijele Grupe iznosili su 360 milijuna eura, što je rast od 40 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Prilagođena EBITDA iznosila je 40 milijuna eura, odnosno 40 posto više nego godinu ranije.

- Prva polovica 2026. ponovno je pokazala da naš model rasta daje rezultate. Istodobno povećavamo prihode, profitabilnost i operativnu učinkovitost, dok održavamo vrlo snažnu kapitalnu poziciju koja nam omogućuje nastavak investicija i novih akvizicija - izjavio je predsjednik Uprave Bosqar d.d.-a, holding društva Bosqar Invest grupacije Darko Horvat.

Prehrambena poslovna vertikala Future Food u prvom je polugodištu ostvarila 163 milijuna eura prihoda te prihodovno postala najveća poslovna vertikala Bosqar Invest grupe.

Rezultati Future Fooda, kako se navodi u priopćenju, potvrđuju uspješnost strategije razvoja regionalne prehrambene platforme kroz kombinaciju organskog rasta, operativne izvrsnosti i ciljano odabranih akvizicija.

Rast vertikale predvodili su Mlinar i Panvita, koji su tijekom drugog tromjesečja nastavili ulagati u povećanje proizvodnih kapaciteta, razvoj proizvoda, tehnološke inovacije i jačanje tržišne prisutnosti.

Među najvažnijim razvojnim projektima iz tvrtke su naveli Mlinarovu investiciju vrijedna 12 milijuna eura u udvostručenje proizvodnih kapaciteta tvornice bureka u Osijeku, dok je Panvita nastavila ulagati u razvoj vlastitih robnih marki, digitalizaciju i primjenu naprednih tehnologija u prehrambenoj proizvodnji.

Iz tvrtke ističu kako važan strateški korak za daljnji razvoj Future Food platforme predstavlja planirano preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji s Fortenova grupom.

Zaključenje transakcije, podložno dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, predstavljat će jednu od najvećih investicija u povijesti Bosqar Investa te dodatno učvrstiti poziciju Grupe kao jednog od vodećih prehrambenih sustava u regiji.