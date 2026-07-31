Napokon poznata detaljna pravila za mobilne kućice u kampovima

Predstavljena su četiri nova pravilnika i novi program priuštivog najma, koji donosi blaže uvjete za uključivanje praznih privatnih stanova.

Napokon su poznata pravila za postavljanje mobilnih kućica u kampovima. Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je prijedlog novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, prema kojem za mobilne kućice neće trebati ni građevinska dozvola ni prijava početka građenja.

Ipak, kućice će se smjeti postavljati samo u kampovima predviđenima prostornim planom i na mjestima utvrđenima lokacijskom dozvolom, a njihova će se površina uračunavati u ukupnu izgrađenost kampa. Lokacijskom i projektnom dokumentacijom odredit će se njihov položaj i priključenje na potrebnu infrastrukturu.