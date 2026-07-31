Valamar grupa u prvoj polovini godine povećala prihod za 10 posto

Prihodi od prodaje dosegnuli su 155,7 milijuna eura, uz rast od 9,8 posto. Na domaćem tržištu iznosili su 25,8 milijuna eura

Ukupni prihodi Valamar grupe u prvih šest mjeseci 2026. iznosili su 158,8 milijuna eura, što je povećanje od 9,6 posto, odnosno 13,9 milijuna eura u odnosu na isti period prošle godine, objavila je ta kompanija na Zagrebačkoj burzi.

Prihodi od prodaje dosegnuli su 155,7 milijuna eura, uz rast od 9,8 posto. Na domaćem tržištu iznosili su 25,8 milijuna eura (16,5 posto ukupnih prihoda od prodaje) te su porasli za 23,8 posto, odnosno za 4,9 milijuna eura.

Prihodi na inozemnim tržištima ostvareni su u iznosu od 129,9 milijuna eura (83,5 posto ukupnih prihoda od prodaje), uz rast od 7,4 posto, odnosno za 8,9 milijuna eura, što odražava stabilnu potražnju na ključnim emitivnim tržištima.

Ostali poslovni prihodi iznosili su 2,2 milijuna eura, što je za 0,4 milijuna eura više nego prethodne godine, prvenstveno zbog prihoda iz prethodnih razdoblja.

Financijski prihodi ostvareni su iznosu od 0,8 milijuna eura, što predstavlja pad od 0,3 milijuna eura uslijed pada ostalih prihoda sa osnove kamata.

Glavninu prihoda od prodaje Grupe, s udjelom većim od 80 posto u prihodima od prodaje, čine prihodi pansiona te su u prvom polugodištu 2026. porasli za 9,4 posto na iznos od 155,7 milijun eura. Veći udio prihoda pansiona ostvaren je u hotelskim kapacitetima Grupe (75 posto), pri čemu je novootvoreni Pical Resorta bio glavni pokretač rasta.

Sve destinacije u kojima Grupa posluje zabilježile su rast prihoda pansiona u prvih šest mjeseci 2026., osim Dubrovnika koji je ostao na prošlogodišnjim razinama. Najveći doprinos u ovom razdoblju dolazi od poslovanja portfelja u destinacijama Poreč i Dubrovnik, koje su zajedno ostvarile gotovo 60 posto ukupnih pansionskih prihoda.

Rast prihoda pansiona u prvih šest mjeseci prvenstveno je ostvaren zahvaljujući rastu prosječne prodajne cijene (ARR) od 9,8 posto, kao rezultat unaprjeđenja kvalitete portfelja. Dodatan doprinos rastu prihoda donijelo je povećanje broja prodanih smještajnih jedinica u hotelima i ljetovalištima za 1,7 posto, koji u predsezoni ostvaruju znatno viši ARR od kampova.

Istodobno, blagi pad broja prodanih smještajnih jedinica u kampovima od 2,4 posto više je nego nadoknađen rastom ARR-a od 4,5 posto, zbog čega su i kampovi pozitivno pridonijeli rastu prihoda pansiona.

Visok udio direktne prodaje u predsezoni, koji je dosegnuo 57 posto prihoda pansiona (+0,1 p. b.), potvrđuje uspješnost prodajne strategije Grupe, kaže se na kraju priopćenja.