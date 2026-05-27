KentBank 2025. zaključila s rekordnom dobiti

KentBank u prošloj je godini ostvarila rekordne financijske rezultate te je uprihodila nešto više od 42 milijuna eura i ostvarila dobit u iznosu od gotovo 10 milijuna eura. Kako su rekli na konferenciji za medije, KentBank je u 2025. nastavio rasti brže od tržišta te je dodatno ojačao svoju poziciju u hrvatskom bankarskom sektoru.

Ukupna aktiva Banke dosegnula je 935 milijuna eura, što predstavlja rast od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je tržišni udio povećan na 1,03 posto. Operativni prihodi rasli su sedam posto na godišnjoj razini dok je ukupna izloženost kroz kredite porasla je za 12 posto i dosegnula je 714 milijuna eura, dok su depoziti rasli 14 posto.

– Rezultati koje smo ostvarili u 2025. potvrđuju da Kent Bank postaje sve relevantniji sudionik hrvatskog bankarskog tržišta. Ove brojke su rezultat dugoročnih strateških odluka da rastemo disciplinirano, ulažemo u ljude i tehnologiju te gradimo banku koja klijentima donosi konkretnu vrijednost. Naša je ambicija biti banka koju klijenti prepoznaju po jednostavnosti, kvaliteti odnosa i sposobnosti da inovacije pretvori u stvarnu korist za njihov svakodnevni život i poslovanje – izjavio je Hasan Ecesoy, predsjednik Uprave KentBanke.

Iz banke su naglasili i da je udio neprihodujućih kredita smanjen je na 1,8 posto, dok je stopa ukupnog kapitala iznosila 20,7 posto. Poseban naglasak tijekom 2025. stavljen je na digitalnu transformaciju. Banka je lansirala aplikaciju KentPro, prvu mobilnu aplikaciju na hrvatskom tržištu koja korisnicima omogućuje povezivanje privatnih i poslovnih računa na jednom mjestu, uključujući račune otvorene u drugim bankama, u skladu s PSD2 standardima.

Uz aplikaciju predstavljen je i KentPro paket s transparentnim modelom bez naknada za vođenje računa, mobilno bankarstvo i platne transakcije, čime Banka dodatno pojednostavljuje korisničko iskustvo i povećava dostupnost digitalnih usluga. Inovativnost KentPro aplikacije nisu prepoznali samo klijenti Banke što potvrđuje i osvojena MIXX nagrada u kategoriji Best Digital Product, na ovogodišnjim Danima komunikacija.

– Danas klijenti očekuju jednostavnost, brzinu i iskustvo prilagođeno njihovim stvarnim potrebama. Upravo zato digitalnu transformaciju ne promatramo kao zaseban tehnološki projekt, nego kao alat koji mora imati konkretnu vrijednost za korisnika. KentPro poduzetnicima i građanima omogućuje bolji pregled financija, štedi vrijeme i pojednostavljuje svakodnevno upravljanje novcem, dok istodobno zadržavamo osoban odnos, stručnost i kvalitetu savjetovanja – izjavio je Ivan Babić, član Uprave Kent Banke.

U sklopu tehnološke strategije KentBank je tijekom 2025. donio odluku o preuzimanju punog vlasništva nad svojim temeljnim bankarskim sustavom te nastavku njegova internog razvoja. Istodobno je dodatno proširen tim za razvoj softvera i digitalnu transformaciju, čime Banka jača svoju tehnološku neovisnost, operativnu fleksibilnost i kapacitet za brže uvođenje novih proizvoda i usluga.

KentBank je nastavio ulagati i u razvoj fizičke mreže poslovnica. Tijekom 2025. obnovljene su poslovnice u Osijeku i Slavonskom Brodu prema novom vizualnom i funkcionalnom konceptu Banke, dok ukupna mreža danas obuhvaća 17 poslovnica i poslovnih centara diljem Hrvatske. Broj zaposlenika povećan je za 4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Paralelno s poslovnim rastom Banka je nastavila razvijati i koncept KentCluba – premium prostora namijenjenog klijentima koji koriste KentClub pakete. Nakon Zagreba, tijekom 2025. otvoren je i KentClub u Osijeku, čime je dodatno ojačana prisutnost Banke u segmentu klijenata koji traže više od standardnog bankarskog odnosa.

Uz poslovne i tehnološke rezultate, KentBank je nastavio ulagati i u društveno odgovorne projekte. Kroz Festival ideja 2025. pod nazivom 'Ideas That Matter in the Real World', Banka je pružila podršku timovima i projektima usmjerenima na održivost, energetsku učinkovitost, napredne tehnologije i poboljšanje kvalitete života.

– Snažan rast ima vrijednost samo ako je dugoročno održiv i izgrađen na stabilnim temeljima. Posebno smo ponosni što smo razvoj Banke ostvarili uz očuvanje visoke kvalitete portfelja, snažne kapitalne pozicije i odgovornog upravljanja rizicima. U današnjem bankarskom okruženju inovacija i sigurnost moraju ići zajedno, jer klijenti od moderne banke očekuju ne samo kvalitetno digitalno iskustvo, već i povjerenje, stabilnost i sigurnost njihovih podataka i sredstava – izjavila je Nikolina Cvitanović, članica Uprave KentBanke.