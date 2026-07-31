Vlajčić upozorio na krijumčarenje mesa, traži rigorozne kazne

U Hrvatskoj je ove godine potvrđeno 127 izbijanja afričke svinjske kuge, a samo 31. srpnja još tri nova izbijanja.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić upozorio je na krijumčarenje i nezakoniti promet svinjskog mesa, koji predstavljaju ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, te pozvao na rigorozno kažnjavanje odgovornih.

– Posebno upozoravam na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo. Pozivam sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost – poručio je Vlajčić nakon sastanaka kriznih stožera Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.

Na sastancima su razmotrene daljnje aktivnosti za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge, uključujući koordinirane nadzore svinjogojskih gospodarstava, intenzivnije kontrole prijevoza živih životinja te nastavak pojačanog odstrela divljih svinja u suradnji s lovačkim društvima i Ministarstvom unutarnjih poslova.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je da su 31. srpnja potvrđena tri nova izbijanja bolesti. Dva su zabilježena u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšić u općini Đurđenovac i Lacići u općini Magadenovac, a jedno u Velikom Rastovcu u općini Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji.

Od početka 2026. godine zaključno s 31. srpnja potvrđeno je ukupno 127 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Od toga je 70 izbijanja zabilježeno u Osječko-baranjskoj, a 57 u Virovitičko-podravskoj županiji.

Dosad je potvrđeno i 188 slučajeva bolesti kod divljih svinja, od čega čak 184 u Osječko-baranjskoj županiji te po dva u Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Nema mjesta opuštanju

Vlajčić je rekao da je epidemiološka situacija u Požeško-slavonskoj županiji pod kontrolom, ali da nema mjesta opuštanju. Najavio je nastavak veterinarskih i policijskih nadzora, jačanje biosigurnosnih mjera te rad interventnih timova na područjima povećanog rizika.

Na gospodarstvima koja ne ispunjavaju propisane biosigurnosne uvjete i dalje će se provoditi mjere koje mogu uključivati uklanjanje životinja i sigurnu obradu mesa u ovlaštenim objektima. Vlasnici će, prema navodima Ministarstva, imati pravo na propisanu naknadu.

Ministar je naglasio da su osigurana sredstva za naknadu štete, eutanaziju životinja, repopulaciju, izgubljenu dobit i druge mjere pomoći svinjogojcima koji posluju u skladu s propisima.

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak upozorila je da je riječ o najvećem svinjogojskom području u Hrvatskoj, zbog čega je ključno da uzgajivači i lokalna zajednica dosljedno provode biosigurnosne mjere i odgovornim ponašanjem štite domaću proizvodnju.