Rekordan rast putnika nije spasio Croatia Airlines od gubitka

Prevezeno je gotovo milijun putnika, ali su troškovi goriva, održavanja i obnove flote povećali gubitak na 49,7 milijuna eura

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines u prvih šest mjeseci 2026. godine prevezao je rekordnih 981.482 putnika, što je 15 posto, odnosno gotovo 130 tisuća putnika više nego u istom razdoblju 2025. godine. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 6 posto, dok je u međunarodnom redovitom prometu zabilježen rast od 18 posto, stoji u priopćenju kompanije.

Rast putničkog prometa Croatia Airlinesa bio je pritom znatno veći od rasta ukupnog hrvatskog zrakoplovnog tržišta. Prema podacima hrvatskih zračnih luka, u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine opsluženo je ukupno 5,5 milijuna putnika, što je 3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, dok je Croatia Airlines broj prevezenih putnika povećao za 15 posto, čime je povećan i tržišni udio hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika.

Ostvareni putnički kilometri povećani su za 16 posto, a putnički faktor popunjenosti iznosio je 66,2 posto, što je 2,7 postotnih bodova više nego u prvom polugodištu prethodne godine. Croatia Airlines u promatranom je razdoblju ostvario nalet od 17.648 blok sati i obavio 12.631 let, odnosno 5 posto više blok sati i 2 posto više letova nego u istom razdoblju 2025. godine.

Rekordan rast putnika i obnova flote

Croatia Airlines nalazi se, ističu iz kompanije, u zahtjevnom tranzicijskom razdoblju obnove cjelokupne flote, koje tijekom razdoblja od 2024. do 2027. godine podrazumijeva povećane operativne i financijske troškove povezane s uvođenjem novih zrakoplova, prilagodbom poslovnih i operativnih procesa, osposobljavanjem osoblja te istodobnim upravljanjem različitim tipovima zrakoplova.

Tijekom prvog polugodišta 2026. godine u flotu su uvedena dva nova zrakoplova Airbus A220, čime je njihov ukupan broj na kraju lipnja povećan na devet. Tijekom cijele 2026. godine planirana je isporuka ukupno sedam novih zrakoplova Airbus A220, nakon čega bi flota Croatia Airlinesa do kraja godine trebala obuhvaćati 14 od ukupno 15 ugovorenih zrakoplova tog tipa.

Paralelno s uvođenjem novih zrakoplova provodi se postupno povlačenje postojeće flote i povrat zrakoplova vlasnicima. Poremećaji u lancima opskrbe, ograničena dostupnost rezervnih dijelova i kapaciteta radionica za održavanje zrakoplova i motora te kašnjenja isporuka novih zrakoplova dodatno otežavaju planiranje i povećavaju operativne i financijske troškove tranzicijskog razdoblja.

Unatoč navedenim izazovima, obnova flote predstavlja najveći strateški iskorak u povijesti Croatia Airlinesa i temelj dugoročno održivog razvoja kompanije. Uvođenje jedinstvene flote nove generacije omogućit će pojednostavljenje operativnih procesa, povećanje troškovne učinkovitosti, smanjenje potrošnje goriva i emisija CO₂ te daljnje unapređenje kvalitete usluge i korisničkog iskustva.

Poslovanje Croatia Airlinesa u prvom polugodištu 2026. godine odvijalo se u izrazito složenom i neizvjesnom tržišnom okruženju, obilježenom istodobnim učincima najvećega investicijskog ciklusa u povijesti kompanije, odnosno obnove cjelokupne flote, te nepovoljnim vanjskim kretanjima na koja kompanija nije mogla izravno utjecati.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku krajem veljače 2026. godine izazvala je snažan rast cijena mlaznog goriva te dodatno povećala operativne troškove svih zrakoplovnih prijevoznika. Prema projekcijama Međunarodne udruge zračnih prijevoznika (IATA), riječ je o jednom od najvećih troškovnih pritisaka s kojima se industrija suočava u 2026. godini. Konkretno, prosječna cijena mlaznog goriva u 2026. godini trebala bi dosegnuti 152 američka dolara po barelu, što je gotovo 70 posto više u odnosu na prosjek iz 2025. godine. Istodobno se procjenjuje da će ukupni troškovi goriva svjetske zrakoplovne industrije porasti za gotovo 40 posto.

Veći prihodi, ali i znatno veći troškovi

U prvom polugodištu 2026. godine Croatia Airlines ostvario je gubitak iz poslovanja u iznosu od 36,8 milijuna eura, dok ukupni gubitak, uključujući neto rezultat financiranja, iznosi 49,7 milijuna eura. Na rezultat su znatno utjecali nepovoljni učinci tečajnih razlika uzrokovani rastom tečaja američkog dolara. Neto troškovi financiranja veći su za 16,1 milijun eura nego u istom razdoblju 2025. godine, dok su negativne tečajne razlike ukupni gubitak povećale za približno 13,6 milijuna eura.

Ukupni poslovni prihodi povećani su za 12 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine. Prihodi od prijevoza putnika, koji čine 84 posto ukupnih poslovnih prihoda, povećani su za 11 posto kao rezultat rasta broja putnika za 15 posto. Nakon rasta broja putnika od 21 posto u razdoblju od siječnja do svibnja 2026. godine, u lipnju je zabilježen pad od 2 posto. U istom je mjesecu broj turističkih dolazaka u Hrvatskoj smanjen za 7 posto. Slabljenje potražnje potaknulo je dodatnu cjenovnu aktivnost konkurencije, što je utjecalo na ostvarene prosječne tarife i prihode Croatia Airlinesa.

Ostvareni operativni troškovi u prvom polugodištu 2026. godine veći su za 22 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći apsolutni rast zabilježen je u kategorijama snažno uvjetovanima vanjskim okolnostima i tranzicijom flote. Troškovi goriva povećani su za 11,9 milijuna eura, troškovi usluga u zračnom prometu, koji uključuju prihvat i otpremu u zračnim lukama te kontrolu leta, za 3,4 milijuna eura, troškovi održavanja zrakoplova za 4,9 milijuna eura, a troškovi amortizacije za 3,1 milijun eura.

Ukupno povećanje navedenih troškova iznosi 23,3 milijuna eura i čini približno 79 posto ukupnog povećanja operativnih troškova od 29,4 milijuna eura. Kada se tome pridoda negativan učinak tečajnih razlika od 13,6 milijuna eura, ukupan negativni učinak čimbenika na koje kompanija nije mogla izravno utjecati iznosi 36,9 milijuna eura, odnosno približno 74 posto ukupno ostvarenog gubitka.

U 2026. godini poslovanje Društva obilježava povećana izloženost ključnim vanjskim i unutarnjim rizicima, pri čemu se kao najznačajniji izdvajaju operativni i financijski učinci tranzicije flote, poremećaji u opskrbi rezervnim dijelovima i održavanju zrakoplova, rast i izrazita volatilnost cijena mlaznog goriva te rizik nedostatka goriva na pojedinim zračnim lukama u Europi zbog eskalacije geopolitičkih napetosti i ratnih sukoba na Bliskom istoku. Ograničene mogućnosti pravodobnog prijenosa povećanih troškova na tržište dodatno pojačavaju financijski pritisak.

Unatoč zahtjevnom tržišnom okruženju i izazovima najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti kompanije, Croatia Airlines nastavlja s provedbom obnove flote, koja već potvrđuje očekivane koristi. Stalnom prilagodbom poslovanja tržišnim okolnostima, prilagodbom kapaciteta i reda letenja kretanju potražnje i rezervacija, internim mjerama racionalizacije i nadzora troškova te modernizacijom poslovanja i unapređenjem korisničkog iskustva jača tržišnu poziciju, stvarajući temelje dugoročno održivog i konkurentnog poslovanja, zaključuju u priopćenju.