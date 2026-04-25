Ban Jelačić ukinuo je kmetstvo: postoje li i danas kmetovi i robovi?

Proglas od 25. travnja 1848. otvorio je vrata kapitalizmu, kojeg živimo i danas. Bio je to kraj procesa kojeg je Josip II. započeo 1785.

Ban Josip Jelačić 25. travnja 1848. objavio je Proglas o ukidanju kmetstva, dokument kojim su hrvatski seljaci oslobođeni tlake, daća i crkvene desetine, a feudalni sustav konačno prestaje postojati u Hrvatskoj. Hrvatski sabor potvrdio je tu odluku 7. lipnja 1848.

Time je otvorena tranzicija iz feudalnih u kapitalističke odnose, koja će – uz komunistički prekid u razdoblju 1945.–1990. – oblikovati hrvatsko društvo sve do danas.