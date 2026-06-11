Je li bitcoin sada jeftin? Grayscale označava veliku priliku za kupnju

Bitcoin možda nije tako povoljan kao tijekom sloma FTX-a, ali Grayscale i dalje vidi priliku za dugoročne investitore

Prema Grayscale Researchu, bitcoin se trenutno čini podcijenjenim na temelju više metrika na blockchainu. Ipak, izvješće navodi da trenutni uvjeti nisu toliko ekstremni kao prošla dna medvjeđeg tržišta, posebno razdoblja nakon što je FTX propao i izazvao snažan pritisak prodaje na kripto tržištima.

Dva ključna katalizatora

Trenutna cijena bitcoina i dalje je znatno ispod dugoročnog prosjeka, što ističe Grayscaleov kompozitni pokazatelj vrednovanja, izgrađen od ponderiranog prosjeka triju zasebnih mjera. Međutim, tvrtka je rekla da bi trenutno medvjeđe tržište moglo biti pliće od prošlih ciklusa jer je prethodno bikovsko tržište također bilo prigušenije.

Grayscale je rekao da je tržište kriptovaluta sada jače nego u prethodnim ciklusima zbog šireg pristupa ETF proizvodima, povećanog korištenja kriptovaluta na platformama za upravljanje imovinom i sve većeg institucionalnog sudjelovanja. Tvrtka vjeruje da bi ovi čimbenici mogli učiniti trenutni pad manje ozbiljnim od ranijih medvjeđih tržišta.

Gledajući unaprijed, tvrtka je rekla da bi investitori trebali pažljivo pratiti dva glavna kratkoročna katalizatora. Prvi je napredak oko Zakona CLARITY u američkom Senatu, dok je drugi hoće li vlasnici bitcoina s polugom moći stabilizirati svoje bilance u bliskoj budućnosti. Dok je Grayscale rekao da ostaje optimističan u pogledu Zakona CLARITY, prediktivna tržišta trenutno sugeriraju da je ishod i dalje neizvjestan.

Unatoč neizvjesnosti oko toga je li bitcoin već dosegao dno, tvrtka vjeruje da trenutne razine cijena predstavljaju priliku za kupnju za investitore s dugoročnim horizontima, posebno kroz strategije stalne kupnje u zadanim razdobljima. Međutim, Grayscale je dodao da bi taktičniji trgovci možda radije pričekali veću jasnoću oko zakonodavstva prije nego što poduzmu korake.

Rizik od kapitulacije i dalje postoji

Odvojeno, Fidelity Digital Assets izjavio je da je bitcoin ostao u ‘križu smrti’ više od 200 dana, dok je cijena nakratko pala ispod 200-tjednog pomičnog prosjeka tijekom vikenda. Tvrtka je napomenula da su se sličnosti u prošlosti često podudarale s događajima prisilne prodaje, uključujući i tijekom sloma 2022. godine.

U međuvremenu, analitička tvrtka Swissblock izjavila je da bitcoinov indeks rizika i ETF neto tokovi pokazuju neke od najjasnijih signala stabilizira li se tržište. Objasnila je da indeks rizika obično počinje padati kada pritisak prodaje počne popuštati i akumulacija ETF-ova postupno se vraća, što ukazuje na to da tržište možda apsorbira nove rasprodaje.

Međutim, Swissblock je upozorio da kriptoimovina ostaje pod strukturnim pritiskom sve dok indeks rizika ostane unutar onoga što opisuje kao ‘rizik kapitulacije’.