Ekonomska statistika Mundijala: Što znamo o protivnicima?

U 2025. iz Ujedinjene Kraljevine uvezli smo robe za 137,7 milijuna eura, a izvezli u vrijednosti od 274,3 milijuna eura

Tri države domaćina, 16 gradova, 12 grupa u kojima se natječe rekordnih 48 država i ukupno 104 utakmice - to su zasad poznate brojke nadolazećega Svjetskoga nogometnog prvenstva. Dok ne saznamo broj postignutih golova, prosječan broj pretrčanih kilometara po utakmici, broj dosuđenih prekršaja te dodijeljenih žutih i crvenih kartona, ali i ono najvažnije - tko će podignuti pehar u finalnoj utakmici, statistika ne bi bila statistika da ne zaviri u statističke baze podataka, istraži tablice i grafikone i time napravi statistički uvod u vrlo vjerojatno najgledaniji sportski i globalni događaj godine.

Što znamo o domaćinima?

Kako su u četvrtak priopćili iz Državnog zavoda za statistiku, SAD, Kanada i Meksiko udružili su snage i od 11. lipnja do 19. srpnja domaćini su Svjetskoga nogometnog prvenstva. S obzirom na to da proizvode iz zemalja domaćina redovito uvozimo u našu zemlju, spomenimo i podatke o robnoj razmjeni za 2025. Najveću robnu razmjenu Hrvatska ima sa SAD-om.

Uvoz iz najvećeg svjetskog gospodarstva vrijedi 813,9 milijuna eura, dok na to tržište izvozimo robe za 650,1 milijun eura. U robnoj razmjeni s Kanadom ostvarujemo uvoz od 234,7 milijuna eura dok izvoz iznosi146,8 milijuna eura. Najmanju razmjenu imamo s Mekiskom: uvoz od 18,3 milijuna eura te izzvoz od 12,5 milijuna eura.

Što znamo o protivnicima?

Dok prvenstvo započinje 11. lipnja, naša reprezentacija natjecanje otvara tek 17. lipnja utakmicom protiv Engleske. Mnogi će reći: 'naši stari rivali koje vrlo dobro poznajemo', reprezentacija je to koja već godinama čeka trofej i 'povratak nogometa kući'. Iako Engleska u nogometnom svijetu nastupa zasebno, odvojena od ostalih sastavnica Ujedinjene Kraljevine, za potrebe ovog prikaza provjerili smo vrijednost robne razmjene s Ujedinjenom Kraljevinom te saznali da izvoz uvelike premašuje uvoz.

Naime, u 2025. iz Ujedinjene Kraljevine uvezli smo robe u vrijednosti od 137,7 milijuna eura, a istodobno smo izvezli robe u vrijednosti od 274,3 milijuna eura.

Igračima i nogometnim stručnjacima ostavljamo da pročitaju igru engleske reprezentacije, a mi smo se za potrebe ovog teksta pozabavili tradicionalnim navikama Engleza. Budući da ispijanje čaja i konzumaciju fish&chipsa spominje svaki vodič, provjerili smo koliko se tih proizvoda proizvodi u Hrvatskoj: u 2024. proizveli smo 55 tona čaja, 30 574 tone prerađene ribe i 133 862 tone krumpira.

Iduća je na redu momčad Paname. Ta srednjoamerička zemlja, mnogima najpoznatija po Panamskom kanalu, slovi i kao veliki proizvođač kvalitetne kave - Hrvatima vjerojatno omiljenog napitka, pa spomenimo i to da smo u 2025. uvezli ukupno 19.981 tonu kave. Hoćemo li nakon utakmice 24. lipnja mirno ispijati kavicu i pretresati nogometne bravure naših reprezentativaca ili računati kako možemo proći skupinu?

Prolazimo li u iduću fazu natjecanja zasigurno ćemo znati nakon ogleda s posljednjim protivnikom u grupnoj fazi gdje nas čeka reprezentacija Gane. Ta afrička država s izlazom na Atlantski ocean među vodećim je svjetskim proizvođačima kakaa, još jedne namirnice koju Hrvati itekako vole i koje smo u 2024. proizveli 678 tona.

Što znamo o nama?

Ono u što smo sigurni je da će naši nogometaši na teren istrčati iznimno motivirani i u najboljem sastavu. Bilo da su u glavnoj ulozi u početnih 11 ili na klupi spremni da u bilo kojem trenutku preuzmu povjereni im zadatak, nimalo ne sumnjamo u to da će dati sve od sebe. Isti takav srčani pristup očekuje se i od navijača. Kao i u prijašnjim izdanjima, utakmice hrvatske reprezentacije vrijeme su za zajedništvo, pozitivno raspoloženje i glasnu podršku koje zasigurno neće nedostajati na brojnim terasama ugostiteljskih objekata kojih, prema podacima statističkog registra za 2026., ima više od 11,5 tisuća.

Pritom čaše zasigurno neće ostati prazne - u 2024. proizveli smo 3,2 milijuna hektolitara piva, 3,8 milijuna hektolitara bezalkoholnih osvježavajućih pića i 3,06 milijuna hektolitara mineralne vode.

Nadamo se da nakon grupne faze slijedi još puno utakmica na kojima će nastupati hrvatska reprezentacija. Ono o čemu svi sanjaju je utakmica finala zakazana za 19. srpnja, podizanje pehara i pjevanje Lijepe naše kao završni kadar na prvenstvu. Svi oni koji posljednjih 35 godina prate našu nogometnu reprezentaciju znaju da taj scenarij nije nimalo nemoguć.