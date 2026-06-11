Što je za pekare najvažnije? Imati vlastitu maloprodajnu mrežu

Potražnja za pekarskim proizvodima u porastu je, ali ne jednako za svima i ne jednako kod svih poduzetnika

Otprilike u isto vrijeme kada je Mlinar svoju proizvodnju kruha i peciva iz Križevaca u potpunosti prebacio u Zagreb, u novosagrađeni, najveći pekarski proizvodno-distributivni centar u ovome dijelu Europe, u proizvodnju kruha upustila se križevačka maloprodajna tvrtka Robin.

Prije pet godina vlasnici Robina pekaru su odvojili od maloprodaje i osnovali novu tvrtku Robin Pekara, koja je u međuvremenu prerasla vlastite pekarske kapacitete pa je nedavno kupila Mlinarove pogone u Križevcima, koji već 13 godina nisu bili u osnovnoj funkciji i u koje sada seli svoju proizvodnju.

- Iako smo već dugi niz godina dio svakodnevice mnogih obitelji kroz naših 60 Robin marketa, kroz naš kruh, peciva, sendviče te Križevačke štrukle, ovo za nas predstavlja novi početak i snažan iskorak prema budućnosti. Novi proizvodni prostor uz novu tehnologiju omogućit će nam veći rast, razvoj novih pekarskih proizvoda, zapošljavanje novih ljudi i dodatnu kvalitetu domaćih proizvoda koje već i danas proizvodimo s velikom ljubavlju, znanjem i ponosom – poručuje Robin Šatvar, vlasnik Robina.

Uspjeh operacije preseljenja i značajnog povećanja proizvodnje kruha i peciva u slučaju Robina gotovo je zajamčen. Ono ključno što mu za taj uspjeh treba, naime, već ima: osigurano tržište kroz vlastitu maloprodajnu mrežu.

Neutvrdiva vrijednost tržišta

U djelatnosti proizvodnje kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u Hrvatskoj posluje više od 900 tvrtki (ne računajući tisuće obrtničkih pekarskih radnji), a prema podacima Fine u 2024. godini njihovi su prihodi iznosili oko milijardu eura, što je bilo povećanje za 9,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Za prošlu godinu još nema tih podataka, ali ih je moguće procijeniti temeljem financijskih rezultata poslovanja deset najvećih pekara u zemlji.