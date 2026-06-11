Europska središnja banka podigla kamatne stope za 0,25 posto

ESB je postrožila monetarnu politiku te revidirala projekcije navodeći da rat na Bliskom istoku stvara pritiske na inflaciju

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) povećalo je kamatne stope za 25 baznih bodova, odnosno 0,25 posto, na 2,25 posto, a kao razlog odluke naveli su da rat na Bliskom istoku stvara pritiske na inflaciju. Kako tvrde, odluka o povećanju kamatnih stopa primjerena je cijelom rasponu scenarija koji pokazuju kako bi se šok mogao razvijati i utjecati na srednjoročne izglede za europodručje.

- Prema novim osnovnim projekcijama stručnjaka Eurosustava očekuje se da će prosječna stopa ukupne inflacije iznositi tri posto u 2026, 2,3 posto u 2027. i 2,2 posto u 2028. godini. U odnosu na ožujak stručnjaci su revidirali naviše osnovnu projekciju inflacije u 2026. i 2027. zbog više putanje cijena energije, za koju se očekuje da će u određenoj mjeri utjecati na inflaciju hrane, robe i usluga - navodi se u priopćenju ESB-a.

Dodali su da se u osnivnim projekcijama predviđa prosječna stopa gospodarskog rasta od 0,8 posto u 2026., 1,2 posto u 2027. te 1,5 posto u 2028. godini. Riječ je o reviziji naniže za 2026. i 2027. zbog izraženijeg utjecaja rata na tržišta sirovina, realne dohotke i povjerenje.

- Izgledi su i nadalje neizvjesni uz pozitivne rizike za inflaciju i negativne rizike za gospodarski rast. Cjelokupne posljedice rata na srednjoročnu inflaciju i rast ovisit će o jačini i trajanju šoka cijena energije te opsegu neizravnih učinaka i drugog kruga učinaka. Iz te neizvjesnosti proizlazi širok raspon mogućih ostvarenja inflacije i rasta u posuvremenjenim ilustrativnim scenarijima koje su izradili stručnjaci Eurosustava i koji će se objaviti na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s projekcijama stručnjaka - navode iz ESB-a.

Današnja odluka omogućuje Upravnom vijeću da ostane u dobrom položaju da prebrodi neizvjesnost izazvanu ratom. Pomno će, tvrde, pratiti situaciju i pri određivanju odgovarajućeg stajališta monetarne politike na svakom će sastanku primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, odluke Upravnog vijeća o kamatnim stopama ovisit će o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda i povezanih rizika, i to na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, te dinamike temeljne inflacije i jačine transmisije monetarne politike. Upravno vijeće ne opredjeljuje se unaprijed za određenu dinamiku promjene stopa.