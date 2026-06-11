Povratnici: Otišli trbuhom za kruhom, vratili se kao poduzetnici

Najčešći su primjer povratnika oni koji su otišli u inozemstvo, ondje razvili svoja znanja i vještine te ih odlučili primijeniti povratkom u domovinu

Iz godine u godinu raste interes Hrvata za povratak iz inozemstva, što potvrđuje i mjera 'Biram Hrvatsku', putem koje su u posljednje tri godine odobrena 1802 zahtjeva, a 1720 iseljenika vratilo se i pokrenulo vlastiti posao. Prema podacima Ministarstva rada, interes kontinuirano raste od 2022. godine, a najveći broj povratnika dolazi iz Njemačke, Austrije i Irske.

Ministarstvo demografije i useljeništva provodi niz mjera za integraciju, jedna od ključnih je program stipendiranja učenja hrvatskog jezika, uz koji se u lipnju planira dodijeliti 700 stipendija, a Potvrda za reguliranje boravka olakšava pristup tržištu rada, obrazovanju i ostvarivanje porezne olakšice oslobođenjem od poreza na dohodak tijekom pet godina. Do sada su izdane 743 takve potvrde, a u pripremi je i mjera financiranja troškova izrade biometrijskih dozvola za povratnike. Osim toga, omogućeno je stambeno zbrinjavanje najmom državnih stanova na potpomognutim područjima te financiranje statusa osigurane osobe pri HZZO-u za stipendiste od akademske godine 2025./2026.

Želja nikad nije nestala

Dakle, nema što se ne radi kako bi se Hrvate vratilo u Hrvatsku. No što je s onima koji su se vratili? Je li trava zelenija na drugim pašnjacima ili doma? Prema onome što smo čuli od poduzetnika koji su se vratili izgleda da su oni zeleniju travu donijeli u Hrvatsku, jer najčešći primjer povratnika su oni koji su otišli u inozemstvo, ondje razvili svoja znanja i vještine, vratili se u domovinu te ih odlučili primijeniti na domaćem terenu.