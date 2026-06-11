Hoće li AI stvoriti novu klasu pobjednika i gubitnika?

Dejan Kovač upozorava da bi umjetna inteligencija mogla ubrzati trend koji traje desetljećima – koncentraciju bogatstva

Temeljni strah od AI-ja (osim onoga kreiranog u futurističkim filmovima, odnosno straha od samosvjesnosti umjetne inteligencije) svodi se na oduzimanje radnih mjesta. Taj je proces već počeo. Iz povijesnog iskustva znamo da svaka tehnologija (vatra, kotač, pismo... također su tehnologije) dio poslova gasi, ali i otvara nove.

No čini se da nijedna tehnologija dosad nije toliko prekrajala odnose među društvenim klasama kao što to čini AI. Barem tako zaključuje ekonomist Dejan Kovač, koji primjećuje kako posljednjih desetljeća (preciznije, od 1990-ih) američka srednja klasa polako gubi tlo pod nogama, a isti se trend može uočiti i diljem Europe, uključujući visoko razvijene zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Austrije.