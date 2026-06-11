Adrisova dividenda 3,12 eura, na skupštini dioničara i Cuccurin

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene nakon 2012. godine, a pravo na isplatu imat će dioničari upisani 18. lipnja

Dioničari Adrisa na skupštini dioničara održanoj u četvrtak prihvatili su prijedlog o isplati dividende od 3,12 eura po dionici. U Kako stoji u priopćenju objavljenom na stranicama Zagrebačke burze, današnjom sjednicom Glavne skupštine Adris grupe završilo je održavanje glavnine godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Maistre, HUP-a Zagreb i Cromarisa, dok je Glavna skupština Croatia osiguranja održana 9. lipnja.

Obrazlažući poslovne rezultate, predsjednik Uprave Adris grupe, Marko Remenar, u uvodu je okupljene dioničare podsjetio na makroekonomsko okruženje, istaknuvši pritom dramatične promjene i nestabilnosti u svijetu. - Geopolitičke napetosti, sve izraženije klimatske promjene i ubrzana primjena umjetne inteligencije zahtijevaju od nas - istaknuo je Remenar, dodavši 'iznimnu stratešku prilagodljivost', to više što u nas djeluju i snažni inflacijski pritisci koji utječu na ulazne troškove hrvatskoga gospodarstva.

I u takvim okolnostima, Adris grupa poslovala je uspješno. Ostvaren je rast prihoda, operativne dobiti i neto dobiti. Investirano je više od 180 milijuna eura te nastavljen 'ambiciozni trogodišnji investicijski ciklus', vrijedan gotovo 500 milijuna eura. Posebno je istaknuo činjenicu 'da je Adris u razdoblju od 2021. do 2025. godine ukupno uložio 625 milijuna eura, isplatio dividendu u iznosu većem od 180 milijuna eura, a istodobno zadržao ukupnu zaduženost Grupe na istim, iznimno niskim razinama, sačuvavši potencijal daljnjeg dugoročnog razvoja'

U razdoblju od 2021. do 2025., podsjetio je Remenar, prihod od roba i usluga rastao je 63 posto, operativna dobit 61, a neto dobit 97 posto, uz rast cijene dionica od 120 posto. Kako je navedeno u izvješću, u 2025. godini Adris grupa ostvarila je ukupan konsolidirani prihod u iznosu od 1,2 milijarde eura, što je za 11 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 1,1 milijardu eura i za 12 posto je veći od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 218 milijuna eura i za 18 posto je veća od prošlogodišnje. Izvještajna neto dobit za 2025. godinu iznosi 105 milijuna eura, što je rast od 21 posto. Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 109 milijuna eura. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi pak 80 milijuna eura i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za 20 posto.

Konsolidirana zaduženost Grupe iznosi 0,9 puta EBITDA. Rezultate ostvarene u osiguranju, turizmu i marikulturi dioničarima su potom predstavili predsjednici uprava Adrisovih tvrtki: Davor Tomašković (Croatia osiguranje), Tomislav Popović (Maistra) i Ante Šarić (Cromaris). Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu, donijeta je odluka o upotrebi dobiti. Utvrđeno je da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2025. iznosi 28.507.821,88 eura, te da se u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit. Skupština je potom dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština donijela je i odluku o isplati dividende u iznosu od 3,12 eura po dionici. Iznos dividende isplatit će se iz zadržane dobiti ostvarene nakon 2012. godine. Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 18. lipnja upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 7. srpnja.

Na skupštini dioničari su, uz ostalo, postavili pitanje razmišlja li se o povećanju ili prodaji udjela u Savi Re. Također su pitali o tijeku sudskih postupaka u vezi s odlukom slovenskog regulatora da, zbog navodnog zajedničkog djelovanja, CO mora prodati udio koji premašuje 20 posto.

Na postavljena pitanja iscrpno je odgovorio Davor Tomašković. Dioničar je pitao i o planu mogućeg povećanja Adrisovog udjela u PROFESSIO Energiji, te o završetku gradnje hotela Marjan i koliki će biti njegov udio u ukupnim prihodima Maistre. Dioničaru su odgovorili predsjednik Uprave Adrisa, Marko Remenar, i predsjednik Uprave Maistre, Tomislav Popović.

Dioničarima se potom obratio i bivši dugogodišnji član Uprave i jedan od vodećih dioničara Plinio Cuccurin. Čestitao je poslovodstvu tvrtke, svim zaposlenicima i članovima Nadzornog odbora na ostvarenim rezultatima, te pozvao dioničare da u odabiru budućeg sastava Nadzornog odbora vode brigu i o vrijednostima koje su u temelju ove tvrtke.

Gospođa Marica Šorak Pokrajac, potpredsjednica Nadzornog odbora, zahvalila je g. Cuccurinu na dolasku, nakon višegodišnjeg izbivanja, i istaknula da tijela Nadzornog odbora na tome rade te da će pravodobno, po isteku mandata sadašnjih članova, izvijestiti Skupštinu o svojim prijedlozima, stoji u priopćenju.