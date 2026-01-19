Boris Vujčić postaje potpredsjednik Europske središnje banke

Plenković je rekao da je Vlada sustavno lobirala za Vujčićevu kandidaturu, uz značajan doprinos ministra financija Marka Primorca

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić danas je dobio potporu ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a preostali koraci do formalne potvrde smatraju se formalnošću.

Premijer Andrej Plenković čestitao je Vujčiću na društvenoj mreži X, istaknuvši da je riječ o velikom međunarodnom uspjehu i snažnom priznanju Hrvatskoj.

Kako je naveo, Eurogrupa je među šest kandidata nominirala Borisa Vujčića za novog potpredsjednika ESB-a, što predstavlja potvrdu njegove stručnosti, kredibiliteta i dugogodišnjeg rada.

Plenković je dodao da je Vlada predložila i sustavno lobirala za Vujčićevu kandidaturu, uz značajan doprinos ministra financija Marka Primorca i hrvatske diplomacije, posebno Stalnog predstavništva Hrvatske pri Europskoj uniji.

Istaknuo je i da Vujčićeva nominacija predstavlja priznanje Hrvatskoj kao novoj članici europodručja, koja je, unatoč brojnim globalnim izazovima, očuvala gospodarsku i financijsku stabilnost.

Premijer je naglasio da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke iz redova novih država članica EU-a te prvi iz srednje i istočne Europe, zahvalivši državama članicama eurozone na potpori hrvatskom kandidatu.

Primorac: Veliki uspjeh ne samo za njega, nego i za Hrvatsku

Ministar financija Marko Primorac izjavio je da je izbor Borisa Vujčića veliko priznanje i za njega osobno i za Republiku Hrvatsku.

„Zbog svoje reputacije u međunarodnim financijskim krugovima, velike stručnosti i dugogodišnjeg iskustva, Boris Vujčić kandidat je koji može itekako pridonijeti radu Europske središnje banke. To je veliki uspjeh ne samo za njega, nego i za Hrvatsku“, rekao je Primorac nakon sastanka ministara financija eurozone.

Dodao je da je Vujčić nakon nekoliko krugova glasanja izabran aklamacijom.

Predsjednik euroskupine Kiriakos Pierakakis rekao je da će u utorak, prije početka sastanka Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Ecofin), to tijelo biti obaviješteno o odluci eurozone.

Ecofin bi potom trebao uputiti formalnu preporuku Europskom vijeću, koje će, nakon konzultacija s Europskom središnjom bankom i Europskim parlamentom, potvrditi izbor Borisa Vujčića.

Potvrda stiže u ožujku

Očekuje se da Europsko vijeće odluku potvrdi na samitu u ožujku, a Vujčić bi dužnost potpredsjednika ESB-a trebao preuzeti 1. lipnja, kada će na toj poziciji zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa.

Pierakakis je rekao da je posebno važno što je dogovor postignut već na prvom sastanku, za razliku od prethodnih iskustava, poput 2012. godine kada je za postizanje suglasnosti bilo potrebno šest mjeseci.

„To je važan uspjeh i znak institucionalne zrelosti“, rekao je.

Izvršni odbor Europske središnje banke čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće na neobnovljivi mandat od osam godina.

Uz Borisa Vujčića, kandidati za tu dužnost bili su Mario Centeno iz Portugala, Martinš Kazaks iz Latvije, Madis Mueller iz Estonije, Olli Rehn iz Finske i Rimantas Šadžius iz Litve.