UGP traži sastanak s ministrom kako bi iznijeli probleme Fiskalizacije

Udruga Glas poduzetnika upozorila je da se Fiskalizacija 2.0 provodi bez dovršenog i funkcionalnog okvira

S obzirom na to da su mediji puni informacija o neprovođenju i problemima u primjeni Fiskalizacije 2.0, Udruga Glas poduzetnika (UGP) ovim putem traži sastanak s Ministarstvom financija, odnosno s ministrom Markom Primorcem, kako bi izravno iznijeli probleme malih i srednjih poduzetnika te uručili peticiju s više od šest tisuća potpisa, priopćili su iz UGP-a.

Udruga Glas poduzetnika upozorava da se Fiskalizacija 2.0 provodi bez dovršenog i funkcionalnog okvira. Iako je zakon donesen 1. rujna, ni tri mjeseca kasnije još uvijek nema Pravilnika, što jasno pokazuje da sustav nije spreman za punu primjenu.

U praksi se to potvrđuje svakodnevno: najveći posrednici bilježe tisuće poziva korisnika, a računovođe i informatičari rade pojačano još od Božića kako bi se uopće omogućilo izdavanje i slanje računa. Do sada nismo naišli na računovođu koji nije imao problema s Fiskalizacijom 2.0, navode iz UGP-a.

Dodatni problem predstavlja Državni zavod za statistiku (DZS), koji sporo ili uopće ne odgovara na upite vezane uz KPD šifre, iako je za to jedini nadležan, dok su kazne za pogrešne šifre vrlo visoke.

UGP zahvaljuje Poreznoj upravi na odluci da se u ovoj fazi ne izriču kazne, ali smatra nužnim da Vlada tu odluku formalizira i osigura razdoblje bez kažnjavanja dok se sustav u potpunosti ne stabilizira. Istaknuli su i da su Vlada i poduzetnici usmjereni prema istom cilju, digitaliziranoj i bogatijoj Hrvatskoj, te da se on može ostvariti isključivo kroz otvoren dijalog i funkcionalan sustav, a ne kroz pravnu nesigurnost i pritisak na one koji žele poslovati uredno i zakonito.