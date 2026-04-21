BMW uz pomoć zagrebačkog FSB-a prepolovio vrijeme izrade baterija

Projekt INSIGHT predviđa razvoj AI modela koji bi trebali optimizirati proizvodne procese u BMW-u, uz manje troškove

Cilj je suradnje BMW Grupe sa Sveučilištem u Zagrebu razviti modele umjetne inteligencije koji će skratiti fazu testiranja baterijskih ćelija i potencijalno ukinuti fazu 'karantene', uz niže troškove, stoji u priopćenju njemačke tvrtke.

U sklopu istraživačkog projekta INSIGHT, razvijaju se i primjenjuju u praksi modeli umjetne inteligencije koji bi trebali optimizirati proizvodnju baterijskih ćelija unutar BMW Grupe, uz suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) te s Regionalnim centrom izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA).

Projekt je pokrenut 2024. godine, a predviđa razvoj modela umjetne inteligencije koji bi trebali optimizirati proizvodne procese u BMW Grupi i kvalitetu baterijskih ćelija, uz manje troškove. Obuhvaća cijeli proizvodni proces baterijskih ćelija, od proizvodnje elektroda do završnog testiranja i interno razvijenih procesa izravnog recikliranja.

Mreža umjetne inteligencije koristi podatke iz testiranja i proizvodnje, u stvarnom vremenu, za 'precizno predviđanje procesnih parametara u baterijskim ćelijama i podataka o njihovim performansama'.

Time bi se faza testiranja baterijskih ćelija mogla znatno skratiti, uz manji broj testova, ali i očuvanje kvalitete, tvrde u BMW-u.

Novi sustavi bazirani na AI-ju smanjuju količinu materijala i vrijeme potrebno za pojedine korake u procesu za više od 50 posto, navode. Prediktivni modeli mogli bi, po njima, otkloniti i potrebu za 'karantenom'.

Netom proizvedene ćelije skladište se obično, nakon inicijalnog punjenja, u poseban skladišni prostor, u kontroliranim uvjetima.

INSIGHT-ovi sustavi bazirani na umjetnoj inteligenciji 'mogu unaprijed u potpunosti analizirati baterijske ćelije', što bi potencijalno u budućnosti moglo dokinuti fazu 'karantene', napominje se u priopćenju.

Trenutno radimo na proširenoj upotrebi novih modela, i izvan 'prototipnog okruženja', rekao je u priopćenju voditelj razvoja tehnologije litij-ionskih baterijskih ćelija njemačke tvrtke Christian Siedelhofer, napominjući da bi se, uz proizvodnju baterijskih ćelija, mogao koristiti i u 'širem proizvodnom sustavu' BMW Grupe.

Provodi se u CRTA-i u Zagrebu i u BMW Centru kompetencija za baterijske ćelije (BCCC) u Münchenu. Projektni tim uključuje profesore, doktorande i studente Sveučilišta u Zagrebu te istraživače iz BMW Grupe.