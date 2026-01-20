Koliko smo zapravo daleko od otvaranja 'europskih d.o.o.' tvrtki?

Predsjednica EK-a i eurozastupnici najavljuju novi pravni okvir za startupove, no ključno je pitanje hoće li to biti uredba ili direktiva

Europska unija zaostaje u globalnoj utrci s SAD-om i Kinom između ostaloga i jer njezino jedinstveno tržište od 450 milijuna ljudi u praksi funkcionira kao 27 zasebnih administrativnih jedinica. No tome bi na kraj uskoro trebao stati tzv. ‘28. režim’, novi pravni okvir poznatiji i kao EU Inc., o kojem se ovih dana intenzivno raspravlja u Strasbourgu i Davosu.

Nastupajući na Svjetskom gospodarskom forumu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jasno je istaknula da trenutni sustav djeluje kao 'ručna kočnica' za profit i rast EU-a te da je potreban novi pristup kako bi tvrtke puno lakše poslovale u svim državama članicama.

– Naši poduzetnici, inovativne tvrtke, moći će registrirati tvrtku u bilo kojoj državi članici u roku od 48 sati – potpuno online.