EU Inc

Koliko smo zapravo daleko od otvaranja 'europskih d.o.o.' tvrtki?

20. siječnja 2026.
Europa, Europska unija, EU, startupovi, digitalno otvaranje tvrtki, digitalno poslovanje, EU Inc, 28. režim
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Predsjednica EK-a i eurozastupnici najavljuju novi pravni okvir za startupove, no ključno je pitanje hoće li to biti uredba ili direktiva

Europska unija zaostaje u globalnoj utrci s SAD-om i Kinom između ostaloga i jer njezino jedinstveno tržište od 450 milijuna ljudi u praksi funkcionira kao 27 zasebnih administrativnih jedinica. No tome bi na kraj uskoro trebao stati tzv. ‘28. režim’, novi pravni okvir poznatiji i kao EU Inc., o kojem se ovih dana intenzivno raspravlja u Strasbourgu i Davosu.

Nastupajući na Svjetskom gospodarskom forumu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jasno je istaknula da trenutni sustav djeluje kao 'ručna kočnica' za profit i rast EU-a te da je potreban novi pristup kako bi tvrtke puno lakše poslovale u svim državama članicama.

– Naši poduzetnici, inovativne tvrtke, moći će registrirati tvrtku u bilo kojoj državi članici u roku od 48 sati – potpuno online.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Europska Unija#Eu Inc.#Jedinstveno Tržište#Startupovi#Zakonodavstvo Eu#Digitalna Infrastruktura#Mala I Srednja Poduzeća#Inovacije#Poslovanje U Eu#S.eu#Ursula Von Der Leyen#Marijana Šarolić Robić#28. Režim
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right