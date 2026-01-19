Novi VFO: manje programa i sredstava, veći fokus na rezultate

Za nas su najveći rizici umjesto 4,99 milijardi eura za poljoprivredu u idućoj omotnici dobivamo 3,7 milijardi - upozorio je Marko Vešligaj

Svi već znamo kako nam u novoj europskoj financijskoj omotnici, za razdoblje od 2028. do 2034. pripada podosta manje novca nego za prethodno razdoblje. Konkretno, 16,8 milijardi eura u odnosu na dosadašnjih (i još uvijek vrijedećih) 25 milijardi. Nažalost, problem nije samo u iznosu nego u potpuno drukčijoj strukturi dodjele, ciljanije namjene, vezane uz konkretne rezultate. Kako ni dosad nismo bili rezultatski bajni, problem doista nije bezazlen, tim više što godinama letimo upravo na krilima europskoga novca. Upravo je o tome, kao gost Ekonomskoga instituta, detaljnije pričao zastupnik u Europskome parlamentu Marko Vešligaj (iz redova SDP-a).

– Višegodišnja financijska omotnica (VFO) financijska je arhitektura Europske unije koja se planira svakih sedam godina i raspodjeljuje prema određenim politikama, točnije, ona odražava političke prioritete, što se 'štiti', što 'raste'. Predlaže je Europska komisija, jednoglasno je prihvaća Vijeće EU-a, a izglasava je parlament. Postojeći je VFO donesen u specifičnim 'kovid' okolnostima, pa je proširen dodatnim instrumentom, NextGen EU. Indeksiran inflacijom, postojeći je VFO težak čak 1,2 bilijuna eura, NextGen dodatnih 808 milijard, najviše u povijesti. Novi je VFO težak dva bilijuna eura ili oko 1,26 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a. Bit će manje programa (umjesto dosadašnjih 52, bit će ih 16), uz fokus na rezultate. VFO je manji i za Hrvatsku, a osim što je znatno manji, velike su promjene i u strukturi raspodjele. Dosad je oko 60 posto odlazilo na poljoprivredu, sada će to biti samo 32 posto. Kohezijska je politika također pala, doduše, sitno, na oko 30 posto. Dosad je VFO bio temeljni financijski okvir koji se dijelio prema infranstrukturi, gospodarstvu i ljudskome kapitalu. Sada se to mijenja – kohezija i zajednička poljoprivredna politika (ZPP) objedinjene su u nacionalne i regionalne partnerske planove. Sustav se centralizira, a ZPP gubi samostalnost. Uz to, orijentiran je rezultatima, što će nama sigurno biti problem – tumači Vešligaj.