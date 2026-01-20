Povjerenje uprava u rast prihoda na najnižoj razini u pet godina

Najveća dilema s kojom se suočavaju je transformiraju li se njihove kompanije dovoljno brzo kako bi pratile ubrzane tehnološke promjene

Povjerenje predsjednika uprava u rast prihoda njihovih kompanija palo je na najnižu razinu u posljednjih pet godina, dok se poslovni lideri suočavaju s neravnomjernim povratima od ulaganja u umjetnu inteligenciju, rastućim geopolitičkim rizicima i sve intenzivnijim kibernetičkim prijetnjama.

Rezultati PwC-ovog 29. globalnog istraživanja mišljenja predsjednika uprava pokazuju da tek njih 30 posto vjeruje u rast prihoda u sljedećih 12 mjeseci, što je pad u odnosu na 38 posto u 2025. i 56 posto u 2022. godini. Nalazi ukazuju na to da, iako se predsjednici uprava snalaze u složenom okruženju obilježenom brzim tehnološkim promjenama, geopolitičkom neizvjesnošću i ekonomskim pritiscima, brojne kompanije još uvijek nisu uspjele pretvoriti ulaganja u održive financijske dobitke.

U istraživanju je sudjelovalo 4.454 predsjednika uprava iz 95 zemalja.

Umjetna inteligencija postaje ključni pokretač rasta i profitabilnosti

Najveća dilema s kojom se predsjednici uprava suočavaju je transformiraju li se njihove kompanije dovoljno brzo kako bi pratile ubrzane tehnološke promjene, uključujući umjetnu inteligenciju. Ovo je najveća briga za 42 posto predsjednika uprava, veća od zabrinutosti za inovacijske sposobnosti i dugoročnu održivost (oboje po 29 posto).

Iako je eksperimentiranje s umjetnom inteligencijom sveprisutno, tek 12 posto predsjednika uprava navodi da je ona donijela koristi i u smanjenju troškova i u rastu prihoda. Ukupno 33 posto predsjednika uprava bilježi smanjenje troškova ili rast prihoda, dok 56 posto navodi da još nisu ostvarili značajne financijske koristi.

Istraživanje otkriva sve veći jaz između kompanija koje tek eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom i onih koje je naširoko primjenjuju. Predsjednici uprava koji bilježe i smanjenje troškova i rast prihoda dva do tri puta češće navode da naširoko primjenjuju umjetnu inteligenciju u razvoju proizvoda i usluga, procesima generiranja potražnje te strateškom donošenju odluka.

Čvrsti temelji jednako su važni kao i opseg primjene. Predsjednici uprava čije su organizacije uspostavile čvrste temelje za umjetnu inteligenciju, poput okvira za odgovornu primjenu i tehnoloških sustava koji omogućuju integraciju na razini cijelog poduzeća, tri puta češće prijavljuju značajne financijske povrate. Dodatna PwC-ova analiza pokazuje da su kompanije koje uspješno primjenjuju umjetnu inteligenciju na proizvode, usluge i korisnička iskustva ostvarile gotovo četiri postotna boda višu profitnu maržu od onih koje to nisu učinile.

Mohamed Kande, globalni predsjednik PwC-a, izjavio je sljedeće:

'Godina 2026. nameće se kao ključna godina za umjetnu inteligenciju. Mali broj kompanija već ostvaruje mjerljive financijske koristi od primjene umjetne inteligencije, dok se većina i dalje zadržava na razini pilot-projekata. Taj jaz već utječe na razinu samopouzdanja i konkurentnost, a za one koji ne reagiraju, jaz će se ubrzo dodatno produbiti.'

Hrvoje Jelić, glavni partner za PwC u Hrvatskoj, dodao je:

'Pred nama je godina koja će zbog složene i osjetljive geopolitičke situacije, koja snažno utječe na gospodarstvo i poslovanje zasigurno biti izazovna, ponegdje i teška. Predsjednici uprava morat će donositi hrabre i dalekosežne odluke, a u tome im primjena umjetne inteligencije može biti vrijedan oslonac: od unaprjeđenja donošenja odluka i brže informiranosti, do povećanja učinkovitosti i poboljšanja poslovnih procesa.'

Rezultati ovogodišnjeg PwC‑ova istraživanja mišljenja predsjednika uprava jasno pokazuju da je umjetna inteligencija postala razdjelnica između onih koji napreduju i onih koji zaostaju; kompanije koje su AI već ugradile u proizvode, procese i odlučivanje bilježe opipljive koristi.

Poruka je jasna: treba graditi čvrste temelje, održivo širiti poslovanje i istodobno jačati kibernetičku otpornost, uz još odlučnije i promišljenije korištenje umjetne inteligencije, kako bi se osigurao održivi rast i dugoročna konkurentnost.“

Povjerenje pada pod pritiskom carina i rastućih kibernetičkih prijetnji

Povjerenje predsjednika uprava dodatno je oslabilo pod pritiskom rastuće izloženosti vanjskim rizicima. Jedan od pet predsjednika uprava (20 posto) diljem svijeta smatra da je njihova organizacija uvelike ili iznimno izložena riziku značajnog financijskog gubitka zbog carina u sljedećih 12 mjeseci, pri čemu se izloženost znatno razlikuje po regijama, od 6 posto na Bliskom istoku do 28 posto u kontinentalnoj Kini i 35 posto u Meksiku. U SAD-u 22 posto predsjednika uprava navodi visoku izloženost riziku.

Zabrinutost zbog kibernetičkog rizika naglo je porasla, 31 posto ga danas smatra najvećom prijetnjom, što je porast u odnosu na 24 posto prošle godine i 21 posto prije dvije godine. Čak 84 posto ispitanika planira ojačati kibernetičku sigurnost na razini cijelog poduzeća kao ključni dio strategije odgovora na geopolitičke rizike.

Zabrinutost zbog makroekonomske nestabilnosti (31 posto), tehnoloških poremećaja (24 posto) i geopolitičkih rizika (23 posto) bilježi blagi porast, dok je zabrinutost zbog inflacije neznatno smanjena – s 27 posto prošle godine na 25 posto ove godine.

Transformacija postaje strateški imperativ

Unatoč izazovnim gospodarskim okolnostima, sve više predsjednika uprava smatra da je transformacija ključna za ostvarenje rasta. Čak 42 posto ispitanika ističe da je njihovo poduzeće tijekom proteklih pet godina počelo konkurirati u novim sektorima. Među kompanijama koje planiraju velike akvizicije, 44 posto očekuje ulaganja izvan svoje primarne industrije, pri čemu se tehnologija ističe kao najprivlačniji sektor.

Nešto više od polovice predsjednika uprava (51 posto) namjerava uložiti u međunarodna tržišta tijekom sljedeće godine. Sjedinjene Američke Države zadržavaju poziciju vodeće destinacije, pri čemu ih 35 posto ispitanika svrstava među svoja tri najvažnija tržišta. Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka (po 13 posto) te kontinentalna Kina (11 posto) također se ističu među vodećim destinacijama. Interes za Indiju gotovo se udvostručio u odnosu na prošlu godinu, a 13 posto predsjednika uprava koji planiraju međunarodna ulaganja svrstava je među tri najatraktivnija tržišta.

Problemi u provedbi i dalje su značajan izazov. Tek 25 posto predsjednika uprava ističe da njihove organizacije prihvaćaju visoki rizik u inovacijama, provode stroge procese za zaustavljanje neuspješnih inicijativa ili upravljaju jasno definiranim inovacijskim centrima i korporativnim investicijskim funkcijama.

Vrijeme ostaje ključni izazov: 47 posto svog vremena predsjednici uprava usmjeravaju na kratkoročne probleme, a tek 16 posto na odluke koje se odnose na razdoblje dulje od pet godina.

- U vremenima intenzivnih promjena, potreba za oprezom je razumljiva, no takav pristup može biti rizičan. Ulozi u globalnom gospodarstvu rastu, a prilika da ih iskoristimo sve je manje. Uspjeh će pripasti onim organizacijama koje su spremne na hrabre odluke i strateška ulaganja u najvažnije kompetencije - dodao je Mohamed Kande, Globalni predsjednik PwC-a.