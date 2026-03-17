Četiri od četiri: potvrđen geotermalni potencijal hrvatskih gradova

AZU potvrdio geotermalne izvore u Velikoj Gorici, Zaprešiću, Osijeku i Vinkovcima i otvorio put zelenijem i jeftinijem grijanju

Istraživanje geotermalnog potencijala urbanih sredina, kojeg je provodila Agencija za ugljikovodike (AZU) na lokacijama u Velikoj Gorici, Zaprešiću, Osijeku i Vinkovcima, potvrdila je potencijale dovoljne za pretvaranje geotermalne energije u konkretnu proizvodnju toplinske energije. To je danas priopćio AZU čiji je predsjednik uprave Marijan Krpan sudjelovao na konferenciji „Toplinarstvo budućnosti: Geotermalni iskorak NPOO projekta – od potencijala do toplinske energije“.

- Svjetska statistika uspješnosti ovakvih projekata iznosi oko 60 posto, a naši stručnjaci ostvarili su stopostotni uspjeh jer su na sve četiri lokacije pronašli toplu vodu dovoljno visoke temperature. Četiri pozitivne bušotine od četiri istražene lokacije potvrda su da Hrvatska raspolaže vrhunskim stručnim znanjem i tehničkim kapacitetima za provedbu najsloženijih energetskih zahvata - naglasio je Krpan na konferenciji.

Sljedeće geotermalne mete: Sisak, Karlovac i Vukovar

Projekt istraživanja geotermalnih potencijala urbanih sredina financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) s 50,8 milijuna eura. Krpan je nakon konferencije za Hinu potvrdio da će se, nakon ovog uspješnog istraživanja, geotermalni potencijal u bliskoj budućnosti najvjerojatnije istraživati u Sisku, Karlovcu i Vukovaru.

Cjelokupan proces projektiranja, nabave i izvođenja bušenja bio je proveden putem javnog natječaja po principu „ključ u ruke“, a posao je bio povjeren tvrtki Crosco. Što se tiče spomenuta četiri grada, u idućem koraku treba izbušiti još četiri dodatne bušotine budući da eksploatacija geotermalne energije podrazumijeva proizvodno-utisni par bušotina. Projekti se potom finaliziraju u suradnji s lokalnim vlastima i operaterima centralnog toplinskog sustava.

Gradonačelnici zadovoljni

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk naveo je da bi bušenje druge bušotine trebalo trajati oko godinu dana, a njegova je procjena da bi za dvije godine moglo doći do komercijalne iskoristivosti projekta. Projekt, istaknuo je, ima dva blagotvorna učinka: jeftiniju energiju i snažan iskorak prema zelenoj tranziciji. Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić govorio je o dobrobiti geotermalne energije.

- Ključno je ulagati u nove izvore energije, a geotermalna energija nam nudi stabilnost, održivost i blizinu lokalnog izvora energije - rekao je Romić, dodavši da Vinkovci kreću snažnim koracima prema dekarbonizaciji.

Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin također je zadovoljan što je prva faza projekta pronalaženja geotermalne energije uspjela, dok je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar naglasio da prednosti od geotermi nadilaze sva ulaganja jer se ide i prema jeftinijem energentu, sigurnom i dostupnom cijele godine, ali i prema željenoj dekarbonizaciji.

Na konferenciji se raspravljalo kako rezultate istraživanja pretvoriti u konkretne projekte proizvodnje, a govorilo se i o ulozi gradova u razvoju geotermalnih projekata, o načinu na koji operatori toplinskih sustava mogu integrirati geotermalne izvore u postojeću infrastrukturu te o financijskoj konstrukciji budućih projekata. Naglašena je posebna važnost o načinima doprinosa geotermalne energije dekarbonizaciji toplinarstva, smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima te dugoročno stabilnijim cijenama toplinske energije za građane.