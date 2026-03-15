Studije utjecaja na okoliš: zaštita prirode ili kočnica investicija?

Slučajevi u Gospiću i Sisku pokazuju kako studije utjecaja na okoliš mogu odlučiti sudbinu investicija, između stručnih kriterija i politike

Ako bismo vas pitali je li moguće da već sagrađeni tvornički pogon izgubi dozvolu za rad, što biste odgovorili? Ili da veliki prerađivački projekt u prehrambenoj industriji izgubi gotovo svu potporu lokalnih vlasti tik uoči posljednje faze investicije? U nekoj uređenijoj zemlji odmahnuli biste rukom, ali u Hrvatskoj, članici Europske unije u kojoj su izravne proizvodne investicije tiha čežnja, nadali biste se da je takvo što nemoguće.

Ipak, dva aktualna projekta, iz kemijskog i agroindustrijskog sektora, dobro pokazuju koliko je sustav procjene utjecaja investicija na okoliš u praksi rastegnut između stručnih kriterija s jedne strane te politike i investicijskih rokova s druge strane.