Zašto Hrvatska glasnije ne lobira za proračunsku liniju za turizam?

Dok Parlament traži namjenski novac za turizam, Zagreb propušta ključne pregovore, pa bi nam otoci i destinacije mogli izvući deblji kraj

Ovaj tjedan Europski parlament glasuje o smjernicama za proračun EU-a za 2027. godinu, koja je ujedno i posljednja godina aktualnog Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) koji je službeno započeo 2021. godine. Dokument je dug, tehnički i pun eurokratskog, birokratskog žargona, ali jedna rečenica u njemu mogla bi dobiti posebnu pozornost svakog tko u Hrvatskoj živi od turizma.

Naime, Odbor za promet i turizam Europskog parlamenta (TRAN) formalno je ustvrdio da prijedlog 'još jednom ne uspijeva uspostaviti namjenski program i posebnu proračunsku liniju za održivi turizam'. I na tome ne staju, Odbor ide toliko daleko da traži da se osmisli jedinstvena proračunska linija za turizam i to u novom VFO za razdoblje 2028.–2034. godine. Drugim riječima, uz koheziju i megafond za konkurentnost, imali bi, prođe li ovaj prijedlog, i cijelu jednu liniju proračuna samo za turističke projekte.

Daleko od dovoljnog

Glavni cilj ovog institucionalnog pritiska je prestanak dosadašnje prakse prema kojoj turizam, usprkos udjelu od 10 posto u BDP-u Unije, nema vlastiti financijski instrument. Zastupnici Odbora TRAN naglašavaju da razvoj sektora izravno ovisi o dostupnosti i održivosti, što zahtijeva učinkovitu provedbu ambiciozne strategije EU-a za održivi turizam, ali uz podršku konkretnih i namjenskih sredstava.Odbor izričito upozorava da su dosadašnji pomaci 'daleko od dovoljnih' te izražava žaljenje što Komisija ponovno nije uspjela uspostaviti namjenski program. Prema njihovu stavu, arhitektura budućeg dugoročnog proračuna mora ponuditi jasniji put za učvršćivanje turizma kao strateškog industrijskog prioriteta. To bi omogućilo izravno financiranje mjera za poboljšanje povezanosti, posebno za otoke i udaljene regije, te razvoj infrastrukture za pametne i otporne prometne sustave.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

čitajte lider u digitalnom izdanju