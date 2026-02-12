Zakon o priuštivom stanovanju
Hrvatska dobiva 3,5 milijardi eura za priuštive stanove iz EU-a
12. veljače 2026.
foto Ratko Mavar
Osim gradnje stanova za priuštivu kupnju i najam, predviđene su i potpore za obnovu i rekonstrukciju stanova te aktivaciju praznih nekretnina
Čak tri i pol milijarde eura za priuštivo stanovanje Hrvatska bi mogla dobiti u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, rekao je danas ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prilikom predstavljanja novog Zakona o priuštivom stanovanju, koji bi se sljedeći tjedan trebao naći na sjednici Vlade. Riječ je o iznosu znatno većem od onoga predviđenog Nacionalnim planom stambene politike do 2030. godine, kojim je za priuštivo i održivo stanovanje planirano oko dvije milijardi eura.
