Što je značilo gostovanje menadžerskog gurua Jacka Welcha u Zagrebu?

Najveći poslovni događaj u Hrvatskoj 17. svibnja 2007. snažno je obilježio jednu generaciju domaćih političara, menadžera i studenata

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 17. svibnja 2007. pred 1800 poduzetnika, menadžera i studenata nastupio je Jack Welch, dugogodišnji predsjednik uprave i izvršni direktor američkog General Electrica te najutjecajniji menadžer svoje generacije. Welch je bio središnja zvijezda Adris Business Foruma, najvećega poslovnog skupa u ovom dijelu Europe.

U Hrvatsku je menadžerski guru stigao praktički u tajnosti – sletio je privatnim avionom u Split, i dva dana plovio splitskim arhipelagom na unajmljenoj ekskluzivnoj jahti. Nakon gostovanja u Zagrebu ovaj pasionirani jedriličar vratio se u Split na drugi dio krstarenja.

Prvi put u ovom dijelu Europe

Gostovanje Jacka Welcha u Zagrebu bilo je njegovo prvo javno predavanje u ovom dijelu Europe, a događaj je izazvao izniman interes domaće poslovne zajednice. Forum su organizirali poslovni tjednik Lider i Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju (ICPE), uz pokroviteljstvo Adris grupe, a dvorana Lisinski bila je ispunjena do posljednjeg mjesta.

Za gostovanje Jacka Welcha tražila se karta više

Stvorio najvrjedniju tvrtku na svijetu

Welch je u gotovo dvosatnom izlaganju i razgovoru govorio o liderstvu, konkurentnosti, odnosu prema zaposlenicima i tržišnim promjenama, pritom ne izbjegavajući ni najkontroverznije dijelove vlastite karijere.

Kao čelnik General Electrica od 1981. do 2001. godine, od te je kompanije stvorio najvrjedniju tvrtku na svijetu, povećavši njezinu tržišnu vrijednost s oko 14 na više od 400 milijardi dolara, uz prosječnu godišnju stopu rasta veću od 20 posto.

Nakon odlaska iz General Electrica 2001. Welch je djelovao je kao konzultant, predavač i savjetnik kompanija, a s trećom suprugom Suzy Welch osnovao je Welch Way, institut za menadžersku edukaciju. Objavio je nekoliko vrlo utjecajnih knjiga o menadžmentu, među kojima se ističu autobiografija Jack: Straight from the Gut (2001.) i bestseler Winning (2005.). Preminuo je 2020. godine.

Welch je ostao upamćen po izrazito tvrdom pristupu upravljanju ljudskim resursima, uključujući princip redovitog otpuštanja deset posto najslabije ocijenjenih zaposlenika, zbog čega je dobio nadimak ‘Neutron Jack’. Upravo su ta pitanja izazvala najviše reakcija i rasprava u Zagrebu, uključujući i kritička pitanja iz publike, čime je događaj dobio rijetku dinamiku otvorenog suočavanja različitih poslovnih kultura.

Nema biznisa bez strasti

Svoj renome tvrdog menadžera naznačio je uoči gostovanja u ekskluzivnom intervjuu za Lider pod naslovom Nema biznisa bez strasti: 'Govorite što mislite i budite strastveni u biznisu. U vrijeme suvremenih tehnologija strast je jedina stvar koja vam omogućava da budete ukorak s vremenom'. Ova misao koju je Welch izrekao prije gotovo 20 godina danas je bar jednako aktualna.

U intervjuu su na trenutak promijenjene uloge. Možete li vi sada pomoći meni? - upitao je Welch i dodao da su njegovi pokušaji upoznavanja Hrvatske putem interneta prošli neslavno, jer, kao što tvrdi, nije uspio shvatiti koje su hrvatske strateške djelatnosti, odnosno u čemu je i tko je u Hrvatskoj najbolji. Možda ova epizoda najbolje oslikava predodžbu o hrvatskoj strategiji i izvrsnosti.

Uspomena hrvatske poslovne elite s Jackom Welchom



U hrvatskom kontekstu, Welchovo gostovanje često je kasnije opisivano kao ‘poslovni Woodstock’ – događaj koji je snažno obilježio jednu generaciju domaćih menadžera i studenata ekonomije te simbolično označio trenutak u kojem je Hrvatska pokušavala svoju poslovnu elitu jasnije povezati s globalnim tržišnim praksama.

Bez obzira na kasnije kritičke revalorizacije Welchova modela upravljanja, osobito nakon globalne financijske krize, njegov nastup u Zagrebu ostao je zapamćen kao jedan od najvažnijih poslovnih događaja 2000-ih u Hrvatskoj i rijedak trenutak u kojem je svjetski menadžerski ‘mainstream’ izravno stupio na domaću pozornicu.