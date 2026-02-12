Gdje se u Zagrebu najviše kupuju i iznajmljuju stanovi

Omjer najma i kupoprodaje u Blatu, Klari i Zaprudskom otoku pokazuje da se velik dio stanova kupuje radi iznajmljivanja

Ako je suditi po broju kupoprodajnih ugovora, Blato je trenutno najdinamičniji dio zagrebačkog tržišta stanova. U toj je katastarskoj općini u prvih 11 mjeseci prošle godine sklopljeno 711 kupoprodajnih ugovora, više nego u centru grada ili bilo kojem drugom dijelu Zagreba. Razlog naravno nije prestiž lokacije, nego intenzivna novogradnja i velika ponuda stanova.