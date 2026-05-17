Još ništa od javnih natječaja za članove uprava državnih tvrtki

Suprotno očekivanjima još nije raspisan ni jedan natječaj za predsjednike uprava velikih državnih tvrtki zbog profesionalizacije upravljanja

Za manje od dva tjedna istječe privremeni mandat predsjednicima uprava Hrvatske pošte (Ivana Mrkonjić), HŽ Infrastrukture (Damir Lončarić), ACI-ja (Ankica Kruljac), Hrvatske lutrije (Nikolina Klaić) te Odašiljača i veza (Denis Nikola Kulišić), koje je Vlada 27. studenoga prošle godine imenovala na te pozicije do imenovanja predsjednika uprava putem javnog natječaja, na razdoblje od najdulje šest mjeseci. Kada je Vlada nenadano i bez objašnjenja u jednom danu opozvala njihove prethodnike (Ivana Čulu, Ivana Kršića, Kristijana Pavića, Ignacija Čuturu i Matu Boticu), u javnosti je to protumačeno kao prvi konkretan potez prema depolitizaciji i profesionalizaciji upravljačkih funkcija u državnim poduzećima, što je obveza koju Hrvatska mora ispuniti da bi ušla u OECD.