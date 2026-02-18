Josipovićeva inauguracija najavila pad trojice majstora korupcije

Novi je predsjednik pobijedio stranačke otpadnike Bandića i Vidoševića, a Sanadera je puk na Markovu trgu dočekao zvižducima.

Priisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno… - tako je 18. veljače šest minuta nakon podneva Ivo Josipović počeo svoju prisegu kao treći po redu hrvatski predsjednik, prvi čijoj je inauguraciji prisustvovao njegov prethodnik, Stjepan Mesić.

To su bili izbori s najviše jakih kandidata. Josipović je u drugom krugu uvjerljivo – sa 20 posto razlike -pobijedio SDP-ovog otpadnika Milana Bandića, koji je kao zagrebački gradonačelnik ali i gubitnik bio na inauguraciji. Već u prvom krugu zapeo je HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang, kao i svi HDZ-ovi otpadnici – Nadan Vidošević, Dragan Primorac i Vesna Škare-Ožbolt.

Nevjerojatna koincidencija

Možda je koincidencija, ali dvojica najjačih otpadnika nakon razlaza sa strankama našli su se na meti pravosuđa. Bandić je već bio pod istragom, a to je čekalo i Vidoševića. Bandić je preduhitrio pravosuđe – smrću: otišao je kao optuženik protiv kojeg je navodno u cijeloj karijeri bilo podignuto oko 200 optužnica, ali bez ijedne osuđujuće presude. Vidošević pak izdržava kaznu od osam godina zatvora.

Njih dvojice nije bilo na inauguraciji, ali Josipovićevu prisegu iz trećeg je reda pratio treći korupcionaški 'teškokategornik', donedavni premijer Ivo Sanader, koji je tada već bio pod istražnim radnjama, a koje će rezultirati bijegom u Austriju, uhićenjem i presudama objedinjenim u jedinstvenu zatvorsku kaznu od 18 godina. Taj donedavni miljenik javnosti prvu 'presudu' dobio je tog četvrtka na Markovom trgu, kad je mogao čuti uzvike 'Lopove, lopove!'

Inače, mandat Ive Josipovića najčešće se ocjenjuje kao pristojan, korektan i stabilan, s vrlo dobrim međunarodnim rezultatima, ali slabim političkim utjecajem unutar zemlje. Postao je prvi predsjednik koji nije osvojio drugi mandat. Preveliki utezi bili su mu duboka recesija koja je upravo kulminirala i posljedično nepopularnost Milanovićeve Vlade, od koje se nije dovoljno distancirao. Također, ni šef SDP-a nije se baš pretrgnuo u predizbornoj kampanji. S druge strane, tu je bila vrlo jednostavna i efikasna HDZ-ova kampanja za Kolindu Grabar Kitarović, u kojoj se inzistiralo na ideološkom zaoštravanju. Za takav 'fajt' se Josipovićev koncilijantni stil pokazao nedostatnim.

Čini se da će Ivo Josipović biti zapamćen manje kao političar, a više kao pravnik i skladatelj. Iz Predsjedničkih dvora vratio se na zagrebački Pravni fakultet, gdje je danas profesor emeritus. Autor je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova s područja kaznenog i međunarodnog kaznenog prava te suradnik u više zakonskih projekata. Osim toga, 2023. je u HNK premijerno izvedena njegova opera Lennon. Kritičari su izuzetno hvalili Josipovićevu glazbu.