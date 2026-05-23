Bakar na povijesnim vrhuncima, cijena kakaovca oštro pala

Industrija strepi zbog rekordne cijene bakra, dok proizvođači čokolade profitiraju od povoljnijih uvjeta na tržištu kakaovca.

Globalno tržište sirovina trenutno proživljava razdoblje velikih kontrasta. Dok industrijski sektor strahuje od novih rekorda u cijeni bakra, konditorska industrija bilježi olakšanje zbog naglog pojeftinjenja ključne sirovine za proizvodnju čokolade, stoji u najnovijim HUP analizama.

Povijesna razina bakra

Cijena bakra opasno se približava svojim povijesno najvišim razinama uz zabilježen rast od 6,5 posto u odnosu na kraj travnja. Ovim se strateškim metalom trenutno trguje po cijeni od oko 6,3 dolara po funti, a uzlazni trend rezultat je duboke zabrinutosti investitora oko manjkova bakrene rude na svjetskom tržištu.

Situaciju dodatno komplicira strah od proširenja američkih carina na uvoz metala. Prvotni prijedlog predviđa uvođenje carinske stope od 15 posto početkom 2027. godine, uz planirano povećanje na 30 posto tijekom iste godine.

Dosadašnje izuzeće rafiniranog bakra iz carinskih režima bilo je motivirano isključivo manjkom proizvodnih kapaciteta unutar Sjedinjenih Američkih Država. No, podaci američke savezne agencije USGS pokazuju da je domaća proizvodnja u 2025. godini dodatno pala u odnosu na prethodnu godinu, što otvara prostor za daljnja snažna kolebanja cijena u narednom razdoblju.

Kakaovac se strmoglavio

S druge strane, tržište kakaovca bilježi suprotnu dinamiku. Iako je cijena donedavno bila u fazi naglog rasta, u posljednjih tjedan dana strmoglavila se za čak 20,3 posto. Trenutno se tona kakaovca prodaje za oko 3.700 dolara, što je izravna posljedica poboljšanih prognoza isporuka iz Obale Bjelokosti.

Kao najveći svjetski proizvođač, Obala Bjelokosti pozitivno je revidirala očekivanu proizvodnju za sezonu 2025./2026. na 2,2 milijuna metričkih tona, što je značajan skok u odnosu na ranije procijenjenih 1,8 milijuna tona.

Glavni razlog za ovaj optimizam su iznimno povoljni vremenski uvjeti koji su pogodovali urodu. Unatoč tome, analitičari upozoravaju da prostora za oprez i dalje ima. Manji negativni rizici i dalje proizlaze iz zabrinutosti oko dostupnosti gnojiva te nepredvidivih učinaka klimatskog fenomena El Niño, no trenutna očekivanja ipak idu u smjeru daljnjeg blagog smanjenja cijene kakaovca.