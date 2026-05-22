EU otvara konzultacije o pravilima MiCA-e za stablecoine i DeFi

EU otvara reviziju MiCA-e dok konzultacije istražuju pravila o kamatama na stablecoine i DeFi rizike prije roka u srpnju

Europska komisija započela je reviziju svoje značajne regulacije kriptovaluta, signalizirajući da Europska unija razmatra ažuriranja svog značajnog okvira za digitalnu imovinu samo dvije godine nakon što je stupila na snagu.

Komisija je u srijedu pokrenula javno savjetovanje tražeći povratne informacije od kripto industrije i šire javnosti o tome treba li ažurirati Uredbu EU o tržištima kripto imovine (MiCA). Savjetovanje će ostati otvoreno do 31. kolovoza.

Komisija je izjavila da su se kripto tržišta i globalno regulatorno okruženje nastavili razvijati otkako je MiCA stupila na snagu 2024. godine, što je potaknulo dužnosnike da procijene je li trenutni okvir i dalje ‘prikladan svrsi’.

Ovaj potez označava važan regulatorni razvoj u EU, a neki promatrači iz industrije već potencijalna buduća ažuriranja okvira nazivaju MiCA 2.

Ciljano savjetovanje u okviru MiCA-e je detaljan upitnik osmišljen za procjenu funkcioniranja propisa u praksi i gdje bi mogle biti potrebne prilagodbe.

Traži povratne informacije o tekućim izazovima klasifikacije, posebno o nejasnoj granici između kripto imovine i tradicionalnih financijskih instrumenata prema pravu EU, uključujući omotane tokene, sintetičku imovinu i udjele u tokeniziranim fondovima.

Ključni fokus su stablecoini, uključujući ponovnu procjenu MiCA-ine zabrane kamata ili naknada sličnih kamatama. Komisija pita treba li ovo ograničenje zadržati ili revidirati, uz šira pitanja o zahtjevima za rezervama, upravljanju likvidnošću i pravima otkupa.

Osim stablecoina, konzultacije također ispituju nova područja rizika, uključujući decentralizirane financije (DeFi), ulaganje, kreditiranje, nezamjenjive tokene i pružatelje usluga kripto imovine (CASP), kao i pitanja oko integriteta tržišta, zaštite ulagača i potencijalnog pojednostavljenja pravila usklađenosti.

Uključivanje DeFi i tokenizirane financijske imovine posebno je značajno jer oba područja ostaju uglavnom izvan dosega MiCA-e.

Coinbase, velika američka kripto mjenjačnica koja je dobila odobrenje CASP-a 2024. godine, pozdravila je taj razvoj događaja.

- Ciljani pregled MiCA propisa ključna je prilika za sagledavanje širih kripto tržišta i budućnosti financija, te se radujemo suradnji s Komisijom po tim pitanjima - izjavila je Katie Harries, direktorica Coinbasea i voditeljica politike za Europu.

Dokument o javnoj konzultaciji pokazuje da komisija ne preispituje samo funkcionira li MiCA kao pravni okvir, već i razumiju li obični potrošači digitalnu imovinu i vjeruju li joj prema novim pravilima.

Mnoga pitanja usredotočuju se na korisničku svijest o bitcoinu, ethereumu, stablecoinima, DeFi-u i tokeniziranoj imovini.

Također istražuje što bi povećalo povjerenje potrošača u kripto usluge, uključujući jaču zaštitu, jasnija pravila, poboljšani nadzor i lakši pristup putem reguliranih banaka i pružatelja usluga plaćanja.

Pregled dolazi u trenutku kada se MiCA približava ključnom prijelaznom roku u srpnju 2026., nakon čega CASP-ovi moraju biti u potpunosti odobreni prema okviru EU ili prestati s radom.