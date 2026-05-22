Reforma graditeljstva: Nove odredbe, stari problemi s uvođenjem reda

Zakon o gradnji uveo je red, no administracija se još uhodava, građevinari žale na troškove, a interes za najam dvostuko veći od ponude

Brže dobivanje građevinske dozvole, kažnjavanje bespravnih graditelja u začetku, veća odgovornost projektanata i izvođača radova, zaštita okoliša… neke su od prednosti novoga Zakona o gradnji. Ipak nije bez nedostataka: e-dozvole ne stižu brzo kako se očekuje zbog neusklađenosti prostornih planova, a povećani su i troškovi graditeljskim tvrtkama. Međutim, donio je veću sigurnost investitorima i olakšao poslovanje graditeljskim tvrtkama. U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da novi Zakon o gradnji donosi sveobuhvatne promjene s ciljem ubrzanja i pojednostavnjenja postupaka gradnje, smanjenja administrativnog opterećenja te povećanja kvalitete, sigurnosti i zakonitosti građenja.

– Jedna od najvažnijih novosti jest mogućnost dobivanja građevinske dozvole za manje složene zgrade na temelju idejnog projekta umjesto opsežne projektne dokumentacije, što znatno smanjuje broj potrebnih priloga i rasterećuje upravne odjele. Osim toga, projektanti su s novim zakonom dobili veću odgovornost i ovlasti jer s pomoću sustava eDozvola samostalno pribavljaju posebne uvjete i uvjete priključenja u roku od trideset dana, a za nepostupanje javnopravnih tijela uvodi se odgovornost. Tako se postupci izdavanja dozvola ubrzavaju, a tijelima graditeljstva omogućuje učinkovitije postupanje u složenijim predmetima – poručuju iz Ministarstva.

Objašnjavaju da Zakon istodobno rješava dugotrajne i složene procedure, jača digitalizaciju sustava putem eDozvole te produljuje valjanost građevinskih dozvola bez dodatnih upravnih postupaka.