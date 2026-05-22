Tomašević vraća naknade za reklame, ali uz važnu iznimku

Cijene i zone ostaju iste, no novi prijedlog odnosi se samo na javne površine i gradske nekretnine, ali ne obuhvaća reklame na privatnim objektima i zemljištima.

Iz Ureda zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića Gradskoj skupštini upućen je novi Prijedlog odluke o određivanju naknada za postavljanje ploča s natpisom, plakata, reklama i reklamnih panoa. Njime se zadržava postojećih pet zona i dosadašnji iznosi naknada za različite vrste reklamnih površina, ali se sustav naplate nakon ukidanja ranijeg pravilnika sada vraća kroz odluku Gradske skupštine.

Prema prijedlogu, za reklamne zastave na jarbolima plaćat će se od 23 eura mjesečno po kvadratu u 5. zoni do 30 eura u 1. zoni, dok će se za osvijetljene reklamne objekte naknada povećavati za dodatnih 30 posto.

Što se tiče ostalih naknada, plakati i transparenti plaćat će se od 18 do 22 eura, reklamni ormarići od 24 do 32 eura, a putokazne reklame od 52 do 60 eura po kvadratu. Pokretne reklame stajat će između 42 i 50 eura, dok će se displayi plaćati od 25 do 32 eura.